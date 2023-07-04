ولية أمر أمام لجان «الثانوية»: نفسى بنتى تحقق حلم أنتظره منذ 25 عام

سيطرت حالة من القلق والتوتر الشديدين على نوال عبدالله، امرأة خمسينية أمام مدرسة زهراء حلوان الإعدادية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وكانت ولية أمر الطالبة “ياسمين” تجلس في حالة يرثي لها، انتظارا لخروج أبنتها ، فهى تنتظر تلك اللحظة منذ مايقرب من ٢٥ عام، عندما كانت فى الثانوية وترغب فى دخول كلية الهندسة ولم يحالفها التوفيق.

وقالت نوال لـ"الدستور": أعيش حالة من الرعب خوفا على ابنتى التى ربما لا تستطع تحقيق حلمى بدخول كلية الهندسة، بسبب صعوبة الامتحانات،معلقة: " نفسي حلمي اللي ماعرفتش احققه زمان بسبب أهلى اللى اعترضوا عشان مكنش في قريتنا بنات تدخل جامعة تحققه بنتى".

وأضافت أنها ترى نفسها في ابنتها التي انجبتها عقب ثلاث أبناء ذكور، وتسعى خلفها من أجل تحقيق حلمهما سويا.

بدأت امتحانات الثانوية العامة، الاثنين الموافق١٢يونيو، بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، و الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.