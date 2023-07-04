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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الكتابة مشروع الخسارات".. إصدار جديد لـ أمير تاج السر

الكتابة مشروع الخسارات
الكتابة مشروع الخسارات

يصدر قريبًا عن دار يسطرون للنشر، عملاً جديدًا للكاتب السوداني أمير تاج السر، تحت عنوان "الكتابة مشروع الخسارات"، وهو كتاب يضم مجموعة من المقالات.

وكشف تاج السر عن غلاف الكتاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا:"في الطريق"، في إشارة إلى قرب صدور الكتاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

أمير تاج السر؛ روائي سوداني ولد في السودان عام 1960، يعمل طبيبًا للأمراض الباطنية في قطر، وكتب الشعر مبكرا ثم اتجه إلى كتابة الرواية في أواخر الثمانينيات.

يمت بصلة قرابة وثيقة للأديب السوداني الطيب صالح، ونالت أعماله اهتماما كبيرا في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات الحية منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وصلت روايته "صائد اليرقات" للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011، وترجمت رواية العطر الفرنسي إلى الفرنسية حديثا، كما وصلت روايته "زهور تأكلها النار" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018.

ومن أعماله أيضا: "مهر الصياح"، "توترات القبطي" و"العطر الفرنسي" (التي صدرت كلها في العام 2009)، "زحف النمل" 2010 و"صائد اليرقات" 2010 التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2011 وترجمت إلى الإنجليزية والإيطالية.

فضلا عن "تحت ظل الكتابة" 2016، "سيرة مختصرة للظلام" رواية 2016، "الكتابة شيزوفرينيا" مقالات 2017، "جزء مؤلم من الحكاية" رواية 2018، "أوكسجين ضار" مقالات 2018، "سيرة الوجع" 2019، "تاكيكارديا" 2019، "شمشون وتفاحة" رواية 2020، "غضب وكنداكات" رواية 2020، "حارس السور" رواية 2020، "حراس الحزن" رواية 2021، "إسعافات أولية: قراءات عن الثقافة والحياة" 2021.

وترشحت روايته "366" لعام 2013 في القائمة الطويلة لجائزة العام 2014، وكانت ضمن الروايات الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية للعام 2015، وصلت روايته "منتجع الساحرات" إلى القائمة الطويلة لجائزة العام 2017.

دار يسطرون للنشر أمير تاج السر الكتابة مشروع الخسارات المقالات الرواية الشعر

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