وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى جمصة المركزى

أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، جولة بمستشفى جمصة المركزي؛ لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتفقد مكين أقسام الاستقبال والداخلي ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفى نهاية الزيارة، أعرب وكيل الوزارة، عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

كما تفقد سيادته القافلة الطبية بالعيادة المتنقلة بميدان هدير بمدينة جمصة السياحية، والتأكد من انتظام العمل ضمن حملة "100 يوم صحة".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن 100 يوم صحة مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس السيسى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لخدمة المواطنين وتستمر١٠٠ يوم، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم ٥٠٠ نقطة ثابتة و٣٢٠ نقطة متحركة للوصول لجميع المواطنين بنطاق المحافظة.

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