اليوم.. "تضامن النواب" تناقش مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

تشهد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، ظهر اليوم الثلاثاء، استعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و 60 نائبا ،أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بدعم صندوق قادرون باختلاف.

يأتي ذلك بحضور ممثلين ع وزارات" العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" بالإضافة إلى "هيئة قناة السويس – صندوق تحيا مصر – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".