بعروض فنية.. "ثقافة أسوان" تختتم احتفالات ذكرى 30 يونيو والعيد

اختتمت فعاليات الليلة الرابعة من احتفالات فرع ثقافة أسوان، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وعيد الأضحى، وذلك على مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالثورة المجيدة الذي انطلق الجمعة الماضي.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان بقيادة المايسترو محمود عبد الراضى ورشا على، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني منها "ميدلي وطني، حلوين من يومنا والله، صلي على النبي، ان كان عالقلب مليش غيرك، قرب ياعمر المنى، حلاوة شمسنا، أما براوة"، وتم عزف مقطوعة موسيقية "سهر الليالى".

أقيمت الاحتفالات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ونظمها فرع ثقافة أسوان، ضمن فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى الثورة المجيدة بالعديد من المحافظات، والتي استمرت أربعة أيام متتالية.

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