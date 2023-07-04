وكيل "تعليم الغربية": أسئلة الاستاتيكا وصلت فى حراسة الشرطة

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع أسئلة امتحان الاستاتيكا وصلت إلى اللجان فى حراسة مشددة من الشرطة، مشيرا إلى أنه تم فتح جميع اللجان فى مواعيدها.

وأضاف وكيل وزارة التعليم في الغربية، أن الطلبة دخلت قبل الامتحان بحوالي 10 دقائق، وتم توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة الساعة التاسعة صباحا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEMمادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.