أحمد مقلد: مصر عاشت أسوأ احتلال فى فترة الإخوان

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر عاشت أسوأ احتلال في فترة الإخوان، مشيرًا إلى أن الدولة دائمًا كانت مهددة من الخارج لكن أن تكون مهددة من الداخل في هويتها فلم يحدث ذلك من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن قيادات الدولة على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأزهر والكنسية كانت تدل على حالة إجماع وطني، ويوم 3 يوليو كان يومًا تاريخيًا مشهود للدولة والحفاظ عليها.

وأكد أن الدولة ليست حفنة من التراب كما كان يردها الإخوان، مشيرًا إلى أننا اليوم نحتفل بذكرى 30 يونيو، وحالة الإجماع في 3 يوليو تؤكد أننا عدنا للطريق الصحيح والدولة الوطنية تتقدم وانزاحت غمة ضخمة حاولت أن تستولي على الوطن بالدم، واليوم نقف على أرض صلبة بسبب كفاح القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري.

وأكد أن أي دولة حكمت فيها هذه الجماعة الرجعية كان الانقسام هو مصيرها، مشيرًا إلى أن مصر الآن دولة قوية وقادرة على مجابهة التحديات وصياغة مستقبلها.