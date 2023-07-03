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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة  مرتضى منصور، الطعن على حكم لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، في حال تنفيذ قرار معاقبة نبيل عماد «دونجا»، لاعب خط وسط نادي الزمالك.


وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، قد استقرت على إيقاف لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نبيل عماد دونجا 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه على خلفية احتفاله الخادش للحياء مع زميله أحمد سيد زيزو خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري، ولكننا لم يتم الإعلان بشكل رسمي عت العقوبة حتي الآن.


وجهز مسؤول نادي الزمالك مذكره تضم العديد من الحالات  الشبيهة، لحالة دونجا التي تم توقيع عقوبه عليه وفقا لما حدث في ظل عدم توقيع عقوبة على العديد من اللاعبين والحالات الشبيهة.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء، أن ما حدث من دونجا دائما يحدث في الملاعب تهريج بين اللاعبين، لقطة دونجا، غلط، ولكنها (تهريج).

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها بإيقاف دونجا  وتم تسليمة الى اتحاد الكرة منذ أيام، ومن المنتظر إعلان القرار بكل تفاصيل العقوبة وإبلاغ نادى الزمالك عقب العودة من إجازة العيد وسيكون من حق اللاعب والزمالك التظلم خلال 10 أيام.

اتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد السكندرى الزمالك المستشار مرتضى منصور غرامة 50 الف جنية لجنة الانضباط بالاتحاد المصري نبيل عماد دونجا

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موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

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