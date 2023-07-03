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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي ويقترب من نصف نهائي كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

تقدم فريق بيراميدز على نظيره البنك الأهلي بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023.

افتتح إسلام عيسى التسجيل لـ بيراميدز في الدقيقة الثالثة، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، في التصدي لها.

وفي الدقيقة التاسعة، اقتحم كريم بامبو منطقة جزاء بيراميدز ليطلق تسديدة قوية تصدى لها أحمد الشناوي.

وفي آخر دقائق الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد دفع موسى ديارا لـ مصطفى فتحي.

لاعبو البنك الأهلي اعترضوا على القرار، ليعود الحكم لتقنية الفيديو، والتي أكدت وجود ركلة جزاء، وأيضًا جعلته يمنح دياوارا البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء.

ونفذ الجنوب إفريقي فاجري لاكاي انبرى الركلة الجزائية بنجاح، ليحرز ثاني أهداف بيراميدز، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

على الجانب الآخر، أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمود قاعود _  _ باسم مرسي _فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ أحمد سعيد.

فاجري لاكاي بيراميدز البنك الأهلي كاس مصر اسلام عيسى

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