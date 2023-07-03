"أبو شامة": ما يقوم به نتنياهو بجنين يهدف تخفيف ضغط المظاهرات ضده بإسرائيل

قال محمد أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن ما يجري في مخيم جنين اليوم هو جزء مرتبط بشكل كبير بما يجري في الداخل الإسرائيلي وما تعانيه حكومة نتنياهو من ضغوط بالداخل.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين هي عملية تأديب لسكان المخيم حتى لا يدعموا المقاومة ولذا ضرب محطات المياه والكهرباء وقطع المرافق عن المخيم والذي يعاني من حياة صعبة.

وأكد أن هذه العملية هي دعائية من الدرجة الأولى وتستهدف تخفيف الضغط على حكومة نتنياهو لأن هناك خوف كبير من المظاهرات المشتعلة ضده في إسرائيل منذ بداية العام الحالي.

المقاومة الفلسطينية لن تسقط

وأوضح أن المقاومة الإسرائيلية شريفة وتدافع عن حقها بالحجارة وأبسط الأدوات، مؤكدًا أن المقاومة لن تسقط وحتى إن حاول نتنياهو ذلك فلن ينجح كما لم ينجح من سبقوه في القضاء عليها.