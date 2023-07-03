تفاصيل الأغاني السنجل الجديدة لنجوم الغناء والموسيقى

يستعد عدد من نجوم الفن والغناء لطرح أحدث اعمالهم الغنائية على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة تزامنا مع اجازة الصيف التي تتميز بطرح أغنيات تنتمي لنوعية “المقسوم” للتماشى مع الأجواء الصيفية.

ويعكف في الوقت الحالي عدد من المطربين لوضع اللمسات النهائية على أغنياتهم الجديدة المقرر طرحها على طريقة الـ"سنجل" ويرصد الدستور في التقرير تفاصيل الأغنيات الجديدة:

يستعد هيثم شاكر لطرح أحدث أعماله الغنائية غد الثلاثاء على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل عنوان "حكايتنا كملت" وهى من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى.

يطرح رامي صبري الأيام المقبلة أغنيته الجدية بعنوان "ملك الفرفشة" والتي كشف عن البرومو الخاص بها الأيام الماضية وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندي في توزيع الأغنية والأغنية من ألحانه.

وانتهى الموسيقار هشام خرما من أحدث مقطوعاته الموسيقية التي تحمل اسم “خلخال” المقرر طرحها في يوم الأربعاء المقبل عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويستعد محمد رمضان لطرح أولى الأغنيات الدعائية لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل أسم “ع الزيرو” وتحمل الأغنية أسم “خمسه كل خميس" ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تضمن عدد من مشاهد الفيلم.

ويستعد المطرب حسن أبو الروس لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم "العيون بصالي" ويضم 5 أغنيات سيتم طرحهم تباعا على طريقة الـ"سنجل" وسوف يكشف عن أولى أغنيات الألبوم الرئيسية بعنوان "قطة سيامي" بشكل فيديو كليب والتي يغني خلالها لأول مرة باللغة الإسبانية ويتعاون فيها مع الملحن والموزع محمد يحيي وذلك بالتزامن مع حفله الغنائي المقرر اقامته في القاهرة وذلك مساء الأربعاء المقبل.

ويواصل خالد سليم وضع اللمسات النهائية على أحدث أغنياته التي تحمل أسم"مين ده" والمقرر طرحها خلال أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي على يوتيوب وهي من ‎كلمات وألحان عزيز الشافعي.