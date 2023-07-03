رابط بوابة التعليم الفني.. تصدرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بوابة التعليم الفني في بحث محرك جوجل، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها لمختلف الأقسام والشعب عبر موقع البوابة على الإنترنت.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023



وسنستعرض في السطور التالية رابط البوابة وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

بعد قرار وزارة التربية والتعليم بعرض نتائج الدبلومات الفنية والتجارية والصناعية للعام الدراسي 2023 إلكترونيا بصورة رسمية، يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي الفني 2023 الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة التعليم الفني، للحصول على الرابط اضغط هنـــــــــــــا.

وذلك لتجنب الازدحام المباشر للطلبة وأولياء الأمور أمام المدارس.

رابط بوابة التعليم الفني 2023



رابط بوابة التعليم الفني.. هناك 6 خطوات يتاح من خلالها الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقت ظهورها والإعلان عنها وهما كالتالى:

1- الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، من زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الفني.

2- ثم يختار الطالب الصف الدراسي التابع له، وانتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

3- ويليها خطوة إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي، حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

4- ثم كتابة رقم جلوس الطالب واختيار محافظة الإقامة لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

5- والخطوة التالية هي إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب، حتى يتم الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

6-ثم يضغط الطالب على «عرض النتيجة»، وانتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا.

مراجعة نتائج امتحانات شهادة الدبلومات الفنية



الجدير بالذكر أنه يجري حالياً مراجعة نتائج امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والشعب، وذلك قبل اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بأن النتائج سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من الوزير وتوقيع المسؤولين عنها في الكنترولات، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توفير رابط للنتائج على الموقع الرسمي للوزارة حيث يستطيع الطلاب الدخول والاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس.