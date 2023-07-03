"إكسترا نيوز" تستعرض أوجه التأمين والتطوير لمنشآت وزارة الداخلية (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان “الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية”.. يستعرض أوجه التطوير الذي شهدته منشآت وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال التقرير إن الوزارة عملت على التصدي للكثير من الهجمات الإرهابية، وعن كيفية حرق وإهدار الكثير من قدرات الدولة، إلى أن استطاعت استرداد البلاد خاصة بعد ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع إعادة الأمن والنيل من الجماعات الإرهابية بكل أشكالها المختلفة.

وأوضح أن الداخلية قامت بتأمين جميع المنشآت والمشروعات التنموية العملاقة التي أصبحت في كل مكان على أرض الوطن.

كما رصدت تطوير المنشآت الشرطية على المستوى الجمهوري، سواء الإنشائي والمعماري لمواكبة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد.