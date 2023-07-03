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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أوجه التأمين والتطوير لمنشآت وزارة الداخلية (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان “الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية”.. يستعرض أوجه التطوير الذي شهدته منشآت وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال التقرير إن الوزارة عملت على التصدي للكثير من الهجمات الإرهابية، وعن كيفية حرق وإهدار الكثير من قدرات الدولة، إلى أن استطاعت استرداد البلاد خاصة بعد ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع إعادة الأمن والنيل من الجماعات الإرهابية بكل أشكالها المختلفة.

وأوضح أن الداخلية قامت بتأمين جميع المنشآت والمشروعات التنموية العملاقة التي أصبحت في كل مكان على أرض الوطن.

كما رصدت تطوير المنشآت الشرطية على المستوى الجمهوري، سواء الإنشائي والمعماري لمواكبة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد.

وزارة الداخلية ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو 30 يونيو الداخلية المنشأت الشرطية

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