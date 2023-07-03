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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

حسن مرهج لـ"الدستور": إسرائيل تخشى من تحول جنين لغزة جديدة

حسن مرهج
حسن مرهج

أكد ‏‏‏‏الدكتور حسن مرهج الخبير في الشؤون الشرق أوسطية، أن جنين باتت تهدد بشكل خطر كبير بالنسبة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن من قبل الاحتلال يشبه سيناريو ما حصل في غزة ولكن ظهرت تطورات نوعية كبيرة جدا لدى الفصائل الفلسطينية هناك.

وأوضح حسن مرهج في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفصائل الفلسطينية في جنين موحدة كما هى الفصائل في قطاع غزة فهناك تطور من ناحية التسلح حيث تمتلك عبوات ناسفة نوعية كما تملك الصواريخ مثل غزة.

أسباب شن إسرائيل عملية جنين

وأشار الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن العملية الأخيرة في جنين التي استهدفت قافلة ناقلة الجنود الإسرائيليين وتدمير عربة مصفحة من جميع الجهات إنجازًا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وبالتالي تشكل خطر على الاحتلال.

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وقال مرهج إن هناك محاولات لتصنيع أيضاً الصواريخ في جنين وبالتالي المستوطنات المحاذية لمنطقة جنين سوف تكون مهددة لانه صعب جدا الدخول إلى مخيم جنين والتعامل مع الفصائل الفلسطينية والمطلوبين حسب الأقوال الإسرائيلية وبذلك تشكل خطر كبير وهذا نوعية من التسلح ونوعية من التعامل وايضاً لأن كل العمليات التي نفذت في العمق الإسرائيلي 90 % منها خرجت من مخيم جنين وكلها كانت عمليات ناجحة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وهذا هدد الأمن الأمن القومي الإسرائيلي بشكل مباشر وزرع الذعر في قلوب الإسرائيليين وايضا شكل تهديد حقيقي للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية. 

وأضاف “إسرائيل لا تريد التصعيد وهي تريد تنفيذ هذا العملية وأن تنسحب بشكل هادئ بعد أن تحقق أهدافها كما تتدعي”، مشيرًا إلى أن المعركة بدأت ولكن الاحتلال ليس من ينهيها بل التطورات والردود فكل هذا الأمور لها واقع مخالف عن أرض الواقع خاصة إذا كانت هناك المزيد من الشهداء الفلسطينيين وربما يدخل على الخط المقاومة بغزة وهذه تهديدات باتت واضحة منذ الصباح.

موقف المجتمع الدولي

وعن موقف المجتمع الدولي من العدوان على جنين، أكد  مهرج أنه منذ أعوام وقرون لا يعول الفلسطينيون على المجتمع الدولي لمجابهة انتهاكات الاحتلال لأنه متخاذل تجاه كل ما له صلة بالأمور العربية فهناك قرارات أممية لم ينفذ منها أي شيء تحت رعاية هذه الدول التي تتباهى بالسلام فهي دائمة بشكل أعمى لإسرائيل ولم تتخلي عنها وبالتالي القضية الفلسطينية بالنسبة لهم مقتل الفلسطيني أمر عادي طبيعي جدا وسوف نسمع هذا التصريحات اليوم وغداً بأنه يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها.

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جنين إسرائيل حسن مرهج غزة الفلسطينية فلسطين

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