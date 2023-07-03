المئات يشيعون جنازة الفنان أحمد قنديل.. وأشرف زكى يحمل جثمانه

شيع المئات، اليوم الإثنين، جنازة الفنان الشاب أحمد قنديل من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر لدفنه بمقابر الأسرة بطريق بلبيس.

جنازة الفنان أحمد قنديل

وحرص عدد كبير من الأهل والأصدقاء على الوجود، حيث شيعه المئات وكان من بين المتواجدين الفنان القدير الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي حرص على دعم أسرته، خاصة والده الذي ظهر منهارا، كما شارك زكي في حمل جثمان الفقيد.

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان الشاب أحمد قنديل عن عمر ناهز 36 عاما، ومن المقرر تشييع جنازته بعد ظهر اليوم من مسجد الحصري إلى مقابر الأسرة بالحديدي العبور طريق بلبيس.

وعرف الفنان الراحل بشكل كبير للجمهور من خلال دور الشهيد إسلام مشهور في مسلسل «الاختيار 2» وأشادت به أسرة الشهيد الراحل ونشأت بينهما علاقة مميزة.

الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات سنة 2008 في الإسكندرية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2012 وتخرج سنة 2017 شارك بأدوار ثانوية في العديد من المسلسلات، عمل في فيلم وقفة رجالة 2021 ومسلسل عد تنازلي 2014 ومسلسل الزيبق 2017 ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل 2021 وفيلم ليل/ خارجي 2018.



