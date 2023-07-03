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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنجازات 10 سنوات.. إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استكمالا لمسيرة التطور التكنولوجي واستراتيجية التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة المصرية وتيسيراً للخدمات المقدمة للمواطنين، تشهد وزارة التنمية المحلية سلسلة من النجاحات والإنجازات في طريق الجمهورية الجديدة، والتي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية فى 2014 وحتى 30 يونيو 2023 وبعض النجاحات التي تحققت بفضل ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث وجه الرئيس السيسى بالتوسع في إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وكشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،  حصاد عمل الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطني.

وأوضح الوزير، أنها عبارة عن شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وأوضح أنه تم افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم في 31 أكتوبر2022 وبتشريف الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الشبكة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات والتي سيتم تعميمها لاحقا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو وزير التنمية المحلية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اللواء هشام آمنة القيادة السياسية

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