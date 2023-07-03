تنازل عن مليون يورو لأجل الأبيض.. أشرف بن شرقى يقترب من العودة للزمالك

توصل أمير مرتضي منصور، مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي، خلال الساعات الماضية، للاتفاق معه من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع نادي الجزيرة في الأيام الماضية؛ من أجل استعادة جهود اللاعب المغربي هذا الصيف، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل، ورحبت إدارة الجزيرة الإماراتي برحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وعلم" الدستور "، أن أشرف بن شرقي متمسك بالعودة إلى صفوف الزمالك من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب العلاقة الكبيرة التي تربطه بجماهير القلعة البيضاء، ولذالك تنازل اللاعب عن مليون يورو من راتبه الذي يحصل عليه؛ من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال المركاتو الصيفي.

ويتقاضى أشرف بن شرقي 2 ونص مليون يورو، مع نادي الجزيرة الإماراتي.

وكان أشرف بن شرقي قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر، في الموسم الماضي، وخاض 33 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفا وحيدا، كثاني الهدافين خلف المهاجم الدولي علي مبخوت، صاحب الـ30 هدفًا.