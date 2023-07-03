ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تنازل عن مليون يورو لأجل الأبيض.. أشرف بن شرقى يقترب من العودة للزمالك

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

توصل أمير مرتضي منصور، مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي، خلال الساعات الماضية، للاتفاق معه من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع نادي الجزيرة في الأيام الماضية؛ من أجل استعادة جهود اللاعب المغربي هذا الصيف، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل، ورحبت إدارة الجزيرة الإماراتي برحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وعلم" الدستور "، أن أشرف بن شرقي متمسك بالعودة إلى صفوف الزمالك من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب العلاقة الكبيرة التي تربطه بجماهير القلعة البيضاء، ولذالك تنازل اللاعب عن مليون يورو من راتبه الذي يحصل عليه؛ من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال المركاتو الصيفي.

ويتقاضى أشرف بن شرقي 2 ونص مليون يورو، مع نادي الجزيرة الإماراتي.
وكان أشرف بن شرقي قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر، في الموسم الماضي، وخاض 33 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفا وحيدا، كثاني الهدافين خلف المهاجم الدولي علي مبخوت، صاحب الـ30 هدفًا.

أشرف بن شرقي اتفاق جديد الانتقالات الصيفية المقبلة الإمارات الجزيرة الإماراتي اللاعب المغربي أمير مرتضى منصور

الأكثر قراءة

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

الصور الأولى لإصابة 3 أطفال ومصرع والدتهم بالقاهرة الجديدة

جسد شخصيته فى "الاختيار 2".. كيف عبر الفنان أحمد قنديل عن حبه لأسرة الشهيد إسلام مشهور؟

تنازل عن مليون يورو لأجل الأبيض.. أشرف بن شرقى يقترب من العودة للزمالك

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء