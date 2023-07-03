بتوجيهات رئاسية.. "العمل" تنفذ خطتها في دمج الأشخاص ذوي الهمم بالتدريب والتشغيل

حظي ملف ذوي الهمم، بالاهتمام الكبير من الدولة المصرية، عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية تلك الفئة، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، ودمجهم في سوق العمل، حيث وجه الرئيس في عام 2018 بأن يكون عام ذوي الهمم، وهو العام الذي صدر فيه قانون رقم 10 لسنة 2018 وسط ترحيب كبير من المواطنين، لما كفله هذا القانون من حقوق تلك الفئة.

وكانت وزارة العمل، من أوائل الوزارات التي سارعت في اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذ توجيهات الرئيس، فقد عملت على وضع خطة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، اشتملت على حصر وتدريب وتشغيلهم.

ونجحت هذه الخطة في تعيين 28 ألفًا و244 مواطنًا من ذوي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص المنتشرة على مستوى محافظات مصر، وذلك وفقًا لآخر إحصاء للوزارة خلال ال٩ سنوات الأخيرة.



كما قامت الوزارة، بإنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وقامت الوزارة أيضا، بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وذلك على مرحلتين في ست محافظات، والتي لاقت إقبال كبير من الشباب من ذوي الهمم، وتشجيع بعضهم البعض للانضمام لتلك المبادرة، أسفرت عن استفادة ما يقارب من ألف متدرب من الحصول على التدريب، وتوفير 622 فرصة عمل لهؤلاء المتدربين، ومساعدة البعض من تنفيذ مشروعات خاصة بهم، حيث تمكنت الوزارة من تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

وحرصت الوزارة، على تنفيذ أكثر من 3000 ندوة توعوية للأشخاص ذوي الهمم، لتعريفهم بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم القانون رقم 10 لسنة 2018، والتفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء تشغيل النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وهي ال5% وفقا للقانون.

ونجحت الوزارة خلال الـ6 شهور الماضية، وفقا لآخر إحصاء للوزارة، بحصر 14 ألف و117 منشأة من إجمالي المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا، والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة، حيث يعمل فيها نحو 2 مليون و109 ألفاً و820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، علما بأن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت يبلغ 103 ألفاً و843 عاملاً، بينما وجدت الوزارة المُعين منهم بالفعل، بلغ 58 ألفاً و652 عاملاً، مؤكدة أن العدد المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 الفاً و473 عاملاً، تم توجيه المديريات ومكاتبها المختصة بالتواصل يومياً مع تلك المنشآت لاستيفاء ذلك العدد.