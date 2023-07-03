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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها "غبار الزمن" بالمركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية.. خريطة المعارض التشكيلية خلال الأسبوع

معرض غبار الزمن
معرض غبار الزمن

"غبار الزمن"، للفنانة التشكيلية سمر بيومي، واحد من العديد من المعارض التشكيلية والتي تقام خلال هذا الأسبوع، ونستعرضها لكم في هذا التقرير. 

ففي السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 4 يوليو الجاري، يحتضن المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، حفل افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة سمر بيومي، والذي يقام تحت عنوان “غبار الزمن”، ويستمر المعرض حتى 3 أغسطس 2023.

وفي كلمتها الافتتاحية للمعرض، تقول الفنانة سمر بيومي: غبار الزمن هي تجربة تهتم بحفظ الذاكرة الجماعية من خلال القصص والذكريات لمصانع مينا البصل بالإسكندرية.

على ميعاد الدورية الجديد يزور الزحام "منطقة مينا البصل بالإسكندرية"، مواعيد ثابتة يوميًا تتدفق فيها موجات العمال من كل مكان بوجهة واحدة وهي مصانع كبس القطن. 

حياة كاملة تدب في المنطقة في مواعيد تبديل الورديات، دقائق تفصل بين كل وردية وأخرى لكن الجدران تحن للألفة وتنتظر موجات العمال . أسماء مختلفة ووجوه متشابهة يعملون كخلية نحل لا تهدأ.

فجاة انقطع تدفق العمال، الدقائق تحولت لسنوات وانتظار لا ينتهي على أمل العودة، لكن كل شيء كان انتهي، ظلت جدران المصانع منتظرة عودة أصحابها، لكنه انتظار بلا أمل حيث غلف الغبار كل شيء بطبقات تزداد سماكة كلما طال الانتظار.

 

ــ معرض “شارع وحارة” 

وفي السابعة مساء يوم الثلاثاء أيضا، 4 يوليو الجاري، يفتتح بقاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي محمد عبد الغني، والذي يقام تحت عنوان “شارع وحارة”، ويستمر المعرض حتي 15 يوليو الجاري.  

 

ــ معرض “بطلات تشيكيات ومصريات” 

كما يفتتح السفير التشيكي في القاهرة، إيفان يوكب، فعاليات المعرض الجماعي، "بطلات  تشيكيات ومصريات"، وذلك في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري.

والمعرض تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع  المراكز التشيكية في مصر. ويضم المعرض أربعة وعشرون لوحة لنساء مصريات وتشيكيات مؤثرات من القرنين العشرين والحادي والعشرين، صُممت من خلال أعين الجيل الأصغر من الرسامين الرسامات، طلاب كليات الفنون.

 

ــ معرض "نساء النيل لـ فيبي سعيد

وفي السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 6 يوليو المقبل، يفتتح معرض “نساء النيل”، للفنانة التشكيلية فيبي سعيد وذلك بقاعة نهضة مصر، بمركز محمود مختار الثقافي.

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نساء النيل 

والفنانة التشكيلية "فيبي سعيد"، مدرس دكتور بقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. شاركت في سيمبوزيوم الفن الدولي بالهند، البينالي الدولي الثاني للفن للمنظمة الدولية للفنون المرئية عام 2022. حصلت علي عدة جوائز منها في الهند، وتم نشر أعمالها في المجلة الأمريكية للفنون.

تعبر أعمال “فيبي سعيد"، الفنية عن رؤية فلسفية نابعة من الفن المصري القديم، والذي يعتبر من أقدم الحضارات التي تمثل هويتنا المصرية، فالحضارة المصرية التي تشهد ثقافتنا، وتتحدث عن التاريخ المليئ بجماليات فريدة ومنها: تناول المرأة المصرية بجمالياتها ومعالجتها الفنية المعاصرة وكيفية إبراز مدي أهميتها وقوتها وأنوثتها المعبرة، وذلك بالإضافة لعناصر التراث الفني المصري القديم والأبجدية الهيروغليفية في تصاميم فنية حديثة تتناسب مع روح العصر، بتعبير رمزي تجريدي يشمل الإيقاع والإنسجام اللوني برؤية جديدة باستخدام تركيبات ألوان الأكريليك.

 

ــ معرض “حركة وسكون” 

كما يفتتح في نفس التوقيت ــ السابعة مساء 6 يوليو 2023، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي فريد محمود، والذي يقام تحت عنوان “حركة وسكون”، وذلك بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي. هذا ويستمر المعرضين حتي 16 يوليو 2023.

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حركة وسكون

والفنان التشكيلي “فريد محمود”، أستاذ مساعد فن النحت بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. عضو نقابة الفنانين التشكيليين ــ شعبة النحت ــ وعضو الجمعية الأهلية لمحبي الفنون الجميلة، وعضو أتيليه القاهرة.

 

أقام الفنان فريد محمود العديد من المعارض الفردية الخاصة، نذكر من بينها: "خطوط في أشكال" بقاعة أحمد بسيوني بكلية التربية الفنية 2017. وفي نفس القاعة أقام معرض "إيقاعات حركية" 2018.

كما شارك في معارض جماعية منها: صالون الأعمال الفنية الصغيرة السادس بمجمع الفنون بالزمالك 2003، معرض جماعة الفن والمستقبل للفنانين التشكيليين العرب الثالث عشر "الفن أواصر العرب" بقصر الأمير طاز 2006. المعرض العام الدورة 41 بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية 2020. 

 

ــ معرض وجوه وشوارع

وفي السادسة من مساء الثلاثاء 4 يوليو الجاري، يفتتح الناقد دكتور ياسر منجي، بقاعة آرت كورنر للفن، فعاليات معرض “وجوه وشوارع”، لكل من: الفنانتين التشكيليتين: إيمان إبراهيم ودكتورة إيناس الهندي، هذا ويستمر المعرض حتي 15 يوليو 2023.  

بينها غبار الزمن بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية خريطة المعارض التشكيلية الناقد دكتور ياسر منجي مركز محمود مختار الثقافـــي قاعة آرت كورنر للفن

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