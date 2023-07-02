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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام كاريكا: غيرت استايل لبسي بسبب أهل أسوان.. وهذا أصل كلمة "شنكوتى"

عصام كاريكا
عصام كاريكا

قال عصام كاريكا، إن أغنية شنكوتى لفظ يُطلق على من يقوم بأفعال سلبية، مشيراً أن هذه الغنوة كان لها صدى كبير بين الجمهور.

استايل عصام كاريكا 

وأكد كاريكا، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه أثناء قيامه بتلحين هذه الغنوة كان قد سبق له التلحين لعدد كبير من النجوم مثل هاني شاكر، محمد منير، وراغب علامة، معبراً:" المنتج طارق عبد الله ، قالي عاوزين نعملك غنوة بالاستايل بتاعك، قلت له سيبني أفكر في حاجة تكون غريبة، كان لازم أفكر في حاجة تنجح". 

قوة التلحين

وتابع:"دلوقتي أنا مركز في التلحين وراجع بقوة، ولكن السر في نجاح الأغنية إنها برة الصندوق، زي شنكوتي لا فيها حب ولا غرام".

واستطرد:" إحنا أهل أسوان بنلبس العمة على الجلابية، فأنا في القاهرة مش هلبس جلابية، فلبست العمة وغيرت الألوان والاستايل". 

وأضاف في حديثه، أنه ظل 10 سنوات يهتم بالغناء من 2004 إلى 2014 واهتم بالتلحين، قائلاً: “لحنت لكل من الفنانين محمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد حلمي وهاني رمزي وفؤاد المهندس ونيللي وعبد المنعم مدبولي ومي عز الدين وغادة عبد الرازق، حيث في فترة ما كان يلحن كل الأغاني والمسرحيات والمسلسلات”. 

عصام كاريكا شنكوتي مساء دى ام سى دي ام سي استايل عصام كاريكا

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