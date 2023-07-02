شوط أول سلبى بين الأهلى وفيوتشر فى الدورى.. وهدفان ملغيان

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الأهلي وفيوتشر، والتي تجمعهما على استاد "الأهلي وي السلام"، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

وفي الدقيقة 11، سجل أحمد عاطف هدفًا لـ فيوتشر، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ناصر ماهر، لكن الهدف تم إلغاؤه بعد التسلل بعد التأكد من تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 35، اخترق بيرسي تاو دفاعات فيوتشر من الجهة اليمنى مقتحمًا منطقة الجزاء بمهارة فردية رائعة، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى جنش.

وسجل ياسر إبراهيم هدفًا لـ الأهلي في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة من علي معلول، لكن تم إلغاؤه أيضًا بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل على اللاعب التونسي.

وتُنقل مباراة الأهلي وفيوتشر، تليفزيونيًا، على قناة ON TIME SPORTS 1.

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدوري

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول– محمد عبدالمنعم– ياسر إبراهيم– محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية– أليو ديانج– أحمد قندوسي

خط الهجوم: حسين الشحات– بيرسي تاو– محمود عبدالمنعم كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فيوتشر كل من:

علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشًا بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة استطاع استعادة صدارة الدوري برصيد 68 نقطة، بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، فيما يحافظ فيوتشر على المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

ويواجه الفريق الأول بنادي الأهلي ثلاث مواجهات متتالية تبدأ من لقاء اليوم أمام فيوتشر، ثم الإسماعيلي يوم الأربعاء، والاتحاد السكندري يوم السبت المقبل وهي المواجهة التي تحسم الدوري.

في المقابل يسعى علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، في تعويض خسارته الأخيرة أمام المصري في الجولة الماضية.