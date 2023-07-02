جمال الكشكي: الرئيس السيسي أكد أن الحوار الوطني يكمل مابدأناه بـ30 يونيو

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم عقد 48 جلسة للحوار الوطني، ومناقشة 60 قضية من 113 أي ما يساوي 52% من القضايا المطروحة للنقاش، مؤكدًا أن جلسات الحوار شهدت مشاركات غير مسبوقة وكل القضايا المطروحة تهم في المقام الأول المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن القوى السياسية بمختلف أنواعها وجدت منصة ومنبرًا للحديث والمشاركة في صناعة قرار يتعلق بالجمهورية الجديدة.

وتابع، أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة وهي أن نستكمل ما بدأناه في 30 يونيو واليوم هو ينادي المصريين للمشاركة بالحوار الوطني والصورة ربما تتقدم في بعض المراحل الإصلاحية.

الحوار الوطني جاء بعد أن نجحت الدولة في محاربة الإرهاب

وأشار إلى أن الحوار جاء بعد أن قطعت الدولة شوطًا كبيرًا وبعد ان نجحت في مقاومة الإرهاب والاصلاحات الاقتصادية وتستكمل بناء البنية التحتية للدولة وبات الإصلاح السياسي يأخذ اهتمامًا كبيرًا، مؤكدً أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على دعم الحوار وان المخرجات ستحال إليه مباشرة، وتأكد ذلك عندما تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بالإشراف القضائي على الانتخابات وفوجئنا بأن الرئيس خلال 24 ساعة استجاب للمقترح وحاله للجهات المختصة للتعامل معه.