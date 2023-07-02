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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة ألعاب القوى تصل الجزائر للمشاركة فى دورة الألعاب العربية

بعثة ألعاب القوى
بعثة ألعاب القوى

وصلت إلى الجزائر بعثة منتخب مصر لألعاب القوى للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي تقام خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري، وتتوجه البعثة من مطار الجزائر إلى مدينة وهران مباشرة.


كان في استقبال البعثة بمطار الجزائر محمد عبدالمقصود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية وتواجد البعثة الإدارية في مطار القاهرة لاستقبال اللاعبين وإنهاء الإجراءات، والذي يضم خالد حسن مسؤول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني.

وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.
ويتابع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كافة تفاصيل البعثة التي تم تجهيزها في وقت قياسي والتواصل مع محمد عبدالمقصود للاطمئنان على كل الترتيبات وحل صعوبات تسجيل البعثة بعد التواصل مع اللجنة المنظمة لتذليل كل العقبات للبعثة المصرية.

وكانت بعثة ألعاب القوى غادرت القاهرة صباح اليوم بعد تواجد مسئولي اللجنة الأوليمبية لإنهاء إجراءات سفر البعثة، حيث تواجد في مطار القاهرة الدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة لإنهاء ترتيبات سفر البعثة من مطار القاهرة.

وتقام منافسات ألعاب القوى في مدينة وهران بعدما تم نقلها من مدينة زرالدة. ويلحق وفد رفع الأثقال ببعثة مصر يوم 9 يوليو الجاري للمشاركة في المنافسات.

 

بعثة ألعاب القوى هشام حطب رمي الرمح رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة رفع الأثقال ببعثة مصر

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