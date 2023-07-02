ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قائد شرطة باريس: لا نية لإعلان الطوارئ حتى الآن

باريس
باريس

اعتبر قائد شرطة باريس، لوران نونيز، اليوم الأحد، أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد ليس ضروريًا في الوقت الحالي، وليس خيارًا مطروحًا في اللحظة الحالية، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي، إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي في نانتير غربي باريس. 

وقال نونيز: "إن الخيار الذي اختارته الحكومة وأعتقد تم إثبات أنه الخيار الصحيح بشكل واضح، هو أنه وفقًا للقانون الثابت، أي بالوسائل المتاحة لنا اليوم بشكل قانوني، تم تعزيز أفراد الأمن وعمليات التوقيف"، مشيرًا إلى إطار قانون العقوبات الذي يسمح لنا بإجراء عمليات التفتيش، كل هذه الإجراءات هي بمثابة أسلحة تكفي في الوقت الحالي للحد من أعمال العنف والشغب.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض حظر تجول، أكد رئيس شرطة باريس "بالنسبة لنا، في هذه المرحلة، لا يبدو الأمر ضروريًا". 

وتأتي تصريحات قائد شرطة باريس في الوقت الذي سجلت فيه أعمال الشغب في فرنسا تراجعا نسبيًا ليل السبت الأحد، بالرغم من القبض على مالا يقل عن 719 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بينهم 194 في باريس وذلك خلال ليلة خامسة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي في نقطة تفتيش مروري في نانتير غربي باريس الثلاثاء الماضي. 

وقضت البلاد ليلة خامسة وصفت "بالأهدأ" مقارنة بالليالي الأربعة السابقة التي شهدت أعمال شغب أشد عنفا خاصة في مدن مارسيليا وليون. 

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، في آخر حصيلة لها أن أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية كانت أقل عنفا وأسفرت عن إصابة 45 من رجال الشرطة والدرك وحرق 577 سيارة و 74 مبنى، فيما تم تسجيل 871 حريقا على الطرق العامة، بالاضافة إلى توقيف 719 شخصا في كل فرنسا بينهم 194 في باريس و65 في مارسيليا "جنوب فرنسا". 

كما أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا في السابعة والنصف مساء في قصر الإليزيه بحضور رئيسة الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل، وذلك للوقوف على آخر تطورات الأوضاع في البلاد. 

قائد شرطة باريس لوران نونيز شرطة باريس اعمال الشغب باريس

الأكثر قراءة

"مش صعب".. مصادر بـ"التعليم": لجنة امتحان الكيمياء ستعلن قرارها خلال ساعات

بعد شائعات اهتمام الأهلى بضمه.. ميتلاند يحسم مصير إمام عاشور

الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2023

بأسلوب "كسر الكالون".. حبس عصابة سرقة المساكن بمصر الجديدة

حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من السيارات فى مدينة نصر

"تجارية الإسكندرية": 8 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الزيت و3 آلاف جنيه تراجعًا بسعر طن الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب