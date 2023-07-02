"القاهرة الإخبارية": اقتصاد الأرجنتين يقبع تحت براثن أزمات متفاقمة (فيديو)
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان "الأرجنتين.. اقتصاد يقبع تحت براثن أزمات متفاقمة".
- أزمات تواجه الاقتصاد الأرجنتيني
- بلغ معدل التضخم في الأرجنتين 114% على أساس سنوي خلال مايو 2023.
- التضخم في الأرجنتين سجل أعلى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة عقود.
- البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة القياسي إلى 97% للحد من التضخم وحماية البيزو.
- الحكومة الأرجنتينية حددت هدفًا للتضخم لعام 2023 عند 60%.
- البنك المركزي الأرجنتيني توقع أن يبلغ التضخم 126.4% في 2023.
- الجفاف الشديد أثر على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية مما فاقم الأزمة الاقتصادية.
- هوى البيزو في السوق غير الرسمية 33% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي.
- جي بي مورجان توقع انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 1.7% في 2023.
- صندوق النقد الدولي توقع أن تسجل الأرجنتين نموًا بنسبة 0.2% في عام 2023.