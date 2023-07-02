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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اقتصاد الأرجنتين يقبع تحت براثن أزمات متفاقمة (فيديو)

اقتصاد الأرجنتين
اقتصاد الأرجنتين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان "الأرجنتين.. اقتصاد يقبع تحت براثن أزمات متفاقمة".

- أزمات تواجه الاقتصاد الأرجنتيني

  • بلغ معدل التضخم في الأرجنتين 114% على أساس سنوي خلال مايو 2023.
  • التضخم في الأرجنتين سجل أعلى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة عقود.
  • البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة القياسي إلى 97% للحد من التضخم وحماية البيزو.
  • الحكومة الأرجنتينية حددت هدفًا للتضخم لعام 2023 عند 60%.
  • البنك المركزي الأرجنتيني توقع أن يبلغ التضخم 126.4% في 2023.
  • الجفاف الشديد أثر على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية مما فاقم الأزمة الاقتصادية.
  • هوى البيزو في السوق غير الرسمية 33% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي.
  • جي بي مورجان توقع انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 1.7% في 2023.
  • صندوق النقد الدولي توقع أن تسجل الأرجنتين نموًا بنسبة 0.2% في عام 2023.
الارجنتين القاهرة الإخبارية أزمات متفاقمة براثن يقبع اقتصاد

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