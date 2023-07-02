توقيف 719 شخصًا بسبب أعمال شغب فى فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، توقيف 719 شخصًا، بسبب أعمال الشغب، وذلك على خلفية مقتل شاب جزائري على يد أفراد الشرطة، وذلك بحسب ما أفادت فضائية "إكسترانيوز" .

وكانت الداخلية الفرنسية أعلنت فرض حظر التجوال، إلا أن ذلك لم يمنع أعمال التظاهرات والشغل لليلة الخامسة على التوالي في باريس.

وينتشر رجال الأمن في الشوارع ويقدر عددهم بـ 45 ألف شرطي، والمدرعات والمروحيات، لتعزيز الأمن في أكثر 3 مدن فرنسية وهي باريس وليون ومارسيليا.

وكانت الداخلية أشارت في حصيلة أولية إلى توقيف 486 شخصًا، بينما اعتبر الوزير جيرالد درامانان، أن الليلة الماضية كانت "أكثر هدوءًا" من سابقاتها.