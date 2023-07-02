ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار فى بالتيمور لقتيلين و28 مصابًا

قال مسئولون أمريكيون، الأحد، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 28 آخرون في إطلاق نار جماعي، في إحدى الحفلات في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، من بينهم حالات حرجة.

وبحسب شبكة “سي إن إن" الأمريكية، تلقت الشرطة مكالمات بعد الساعة 12:30 صباحًا، ووصلت لمكان الحادث لتجد امرأة ميتة وتسعة أشخاص آخرين يعانون من إصابات بأعيرة نارية، وفقًا لمفوض شرطة بالتيمور بالإنابة ريتشارد وورلي.

وقال مفوض شرطة بالتيمور بالإنابة، إن المشتبه بهم ما زالوا طلقاء وليس هناك دافع في هذا الوقت، لكن المحققين "يعملون على مسرح جريمة واسع النطاق".

ووصف عمدة بالتيمور براندون سكوت، الحادث بأنه "عمل طائش وجبان وأدى إلى تغيير حياة العديد من الأشخاص بشكل دائم وكلف شخصين حياتهم".

وحث العمدة ومسؤولو الشرطة أي شخص لديه معلومات للتقدم والمساعدة في العثور على المتورطين في الحادث.