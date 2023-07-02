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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار فى بالتيمور لقتيلين و28 مصابًا

صورة من الحادث
صورة من الحادث

قال مسئولون أمريكيون، الأحد، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 28 آخرون في إطلاق نار جماعي، في إحدى الحفلات في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، من بينهم حالات حرجة.

وبحسب شبكة “سي إن إن" الأمريكية، تلقت الشرطة مكالمات بعد الساعة 12:30 صباحًا، ووصلت لمكان الحادث لتجد امرأة ميتة وتسعة أشخاص آخرين يعانون من إصابات بأعيرة نارية، وفقًا لمفوض شرطة بالتيمور بالإنابة ريتشارد وورلي.

وقال مفوض شرطة بالتيمور بالإنابة، إن المشتبه بهم ما زالوا طلقاء وليس هناك دافع في هذا الوقت، لكن المحققين "يعملون على مسرح جريمة واسع النطاق".

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"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار جماعى يوقع قتلى وجرحى فى بالتيمور الأمريكية

ووصف عمدة بالتيمور براندون سكوت، الحادث بأنه "عمل طائش وجبان وأدى إلى تغيير حياة العديد من الأشخاص بشكل دائم وكلف شخصين حياتهم".

وحث العمدة ومسؤولو الشرطة أي شخص لديه معلومات للتقدم والمساعدة في العثور على المتورطين في الحادث.

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سقوط ضحايا فى حادث إطلاق نار جماعى بمدينة بالتيمور الأمريكية

إطلاق نار بالتيمور ميريلاند اطلاق الشرطة

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