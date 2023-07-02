وزير التنمية المحلية يستعرض جهود تحسين خدمات المحليات فى 9 سنوات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال تحسين خدمات المحليات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط، وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تمكنت خلال الـ9 سنوات الماضية بالتعاون البناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات في إنشاء وميكنة وتشغيل 300 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء تقدم في المتوسط ١٨٠ خدمة، بالإضافة إلى 19 مركزًا تكنولوجيًا بدواوين عموم المحافظات تقدم أكثر من 80 خدمة، مما أسهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، وتأتي علي رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين، والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة، وأقل وقت ممكن، تم توفير وتشغيل عدد 42 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، تقوم على تنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية حوالى (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، وذلك من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تمت ميكنة عمليات إصدار كل التراخيص الخاصة بالبناء، ومنظومة المحال العامة وغيرها من بعض الخدمات التي يحصل عليها المواطن على مستوى الدولة بشكل إلكتروني، عن طريق استخدام خدمة الـ"QR Code" الموحد لمنظومة التحول الرقمي، التي تتيح الوصول إلى كل الخدمات التي يحتاجها المواطن سواء الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط لوضع منظومة إلكترونية حديثة لإتاحة تقديم طلبات التراخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء، لافتًا إلي أن الخدمة الـ"QR Code" تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها، للتسهيل على المواطنين الوصول إلى كل الخدمات بكل سهولة ويسر، حيث يستطيع المواطن من خلالها الدخول إلى المنظومة، حيث تظهر له قائمة الخدمات "مصنفة" ويختار منها ما يريد من خدمات وغيرها من معلومات بشكل مبسط ودون عراقيل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أسهمت في إطلاق آلية للحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية علي شبكة الإنترنت، وتتيح بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تقديم 48 خدمة متنوعة، وذلك بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، مؤكدًا أن البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية، ويأتي هذا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها خدمات المحليات وإطلاقها للمواطنين على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات، لتحقيق الشفافية والنزاهة بالمحليات، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إطلاق عدد من خدمات المحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، بالإضافة إلي خدمة الرسائل القصيرة sms لتواصل المواطنين مع المراكز التكنولوجية وتتيح الاستعلام عن موقف الخدمات المقدمة، وذلك لتقليل التواصل بين المواطن والموظف مما يؤدي للقضاء على أي فرص لمظاهر الفساد.

وخلال هذه المرحلة بذلت وزارة التنمية المحلية جهدًا كبيرًا في عملية الارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء الخدمات المقدمة للمواطنين بما يساعد في تقديمها بصورة سريعة ومبسطة، وتحسين جودة خدمات المحليات، والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن والعمل على حوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي، حيث تم تدريب أكثر من 23 ألف موظف بالمراكز التكنولوجية والإدارات المقدمة للخدمات على التعامل مع المنظومة الإلكترونية والتعامل مع المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت وزارة التنمية المحلية أيضًا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة فقط للعاملين بالمراكز التكنولوجية من خلال خطة تدريب مركز سقارة، حيث تضمنت الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 7 دورات تدريبية، يستفيد منها 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، كما تتضمن الخطة التدريبية ورشة عمل للمراكز التكنولوجية تشرف عليها إدارة التحول الرقمي بالوزارة ووزارة التخطيط، ويستفيد منها 84 متدربًا، لافتًا الي أن الدورات التدريبية تركز علي عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور في المراكز التكنولوجية.

وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة حرصت على متابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية بما يحقق رضا المواطن، حيث تم تطوير منظومة إلكترونية لمتابعه مؤشرات أداء جميع المراكز التكنولوجية من حيث أداء الخدمات وزمنها وايراداتها وأداء القائمين عليها واتاحتها لقيادات المحافظات حتى مستوى المركز والمدينة والحي، بالإضافة إلى مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية من خلال توفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقًا لمعدلات الأداء.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة سعت، إلى تحقيق العديد من الشراكات مع المنظمات الدولية في مجال تحسين خدمات المحليات مثل (الوكالة الألمانية GIZ – الاتحاد الأوروبي – البنك الدولي – منظمات الأمم المتحدة وغيرها) من خلال مشروعات التعاون الدولي وإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة خارج إطار موازنة الدولة، بالإضافة إلي دور وزارة التنمية المحلية في تعريف المواطنين بالخدمات المحلية التي تقدمها المراكز التكنولوجية، تم إصدار دليل موحد للخدمات التي تقدمها المحليات والإجراءات المتبعة للحصول على تلك الخدمات والمستندات المطلوبة ورسومها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى كل محافظة.

واختتم وزير التنمية المحلية، بالتأكيد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور بما يسهم في مواجهة الفساد، والاهتمام بإنشاء المزيد من المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمراكز، لتصبح منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين، وتتبع أسلوبًا مطورًا لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين تسهم في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، كما أنها تسهم في دعم اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلًا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.