منها "ولاد رزق 3".. 4 أفلام ينتظرها آسر ياسين خلال عام

يعيش النجم آسر ياسين نشاطا سينمائيا كبيرًا بعد النجاح الكبير الذي حققه في الدراما التليفزيونية مؤخرًا من خلال مسلسله الأخير «الكتيبة 101» الذي عرض خلال رمضان الماضي، حيث ينتظر آسر عرض 4 أفلام دفعة واحدة.

فيلم شماريخ لـ آسر ياسين

انتهى آسر ياسين مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد “شماريخ” من إخراج عمرو سلامة. وعلم موقع «الدستور» أن الفيلم يقترب من العرض نهاية شهر أغسطس القادم للمشاركة في موسم الصيف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ويشارك في بطولة الفيلم مع آسر ياسين عدد كبير من النجوم منهم الفنانة أمينة خليل ومحمد ثروت وخالد الصاوي والراحل مصطفى درويش.

وخلال الأسابيع القادمة يدخل النجم آسر ياسين تصوير مشاهده من فيلمه الجديد “ولاد رزق 3” مع الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف وعدد كبير من النجوم ليقدم شخصية “الشايب" في الفيلم.

فيلم "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3 سيكون تمهيدًا لبطولة جديدة باسم “الشايب” يقدمها النجم آسر ياسين في تجربة مستقلة بإدارة المخرج طارق العريان عقب الانتهاء من تقديم فيلمه الآخر ولاد رزق 3 حيث يعد امتدادا للسلسلة الناجحة “ولاد رزق”.

فيلم "السري" لـ آسر ياسين

وينتظر آسر ياسين عرض فيلمه الضخم “السري” نهاية العام الجاري مع عدد كبير من النجوم منهم الفنان أحمد السقا والفنان دياب ومنى زكي ومحمد ممدوح وعدد كبير من النجوم.

والفيلم يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية وكيف وجهت القوات المسلحة ضربة قوية لمعاقل الإرهاب.