"هرميس" تسيطر على تعاملات البورصة بحصة سوقية 9.3% خلال يونيو الماضى

سيطرت شركة “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية، على صدارة تعاملات السمسرة خلال شهر يونيو الماضي من خلال استحواذها على على حصة سوقية بلغت نسبته 9.3% بقيمة تداولات سجلت 8.9 مليار جنيه.

جاءت إحدى الشركات التابعة لأحد البنوك في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 8% وبقيمة تداولات سجلت 7.6 مليار جنيه، تلاها "إي إف جي هيرميس الدولية" في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 7.2% وبقيمة تداول 6.8 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات قوية خلال إغلاق تعاملات يوم الإثنين الماضي- آخر تعاملات الأسبوع- قبيل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمحلية نحو البيع.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة في تلك الجلسة بنحو 13 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.162 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.7 مليار جنيه.