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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حكومة الاحتلال توافق على تقنين بؤر استيطانية جديدة فى الجليل

المستوطنات
المستوطنات

 كشفت مصادر عبرية، الأحد، أن حكومة الاحتلال  الإسرائيلي، ستصادق اليوم على شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أرض فلسطينية خاصة قرب قرية عيلبون في منطقة الجليل داخل أراضي عام 1948، بعد أن استولى عليها تنظيم "شبيبة التلال" الإسرائيلي، العام الماضي.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن سلطات الاحتلال أخلت بيتين متنقلين (كرافان)، من أصل أربعة بيوت متنقلة في ديسمبر الماضي، في أعقاب شكوى قدمها مجلس عيلبون المحلي، إلا أن محكمة الصلح في طبريا منعت إخلاء البيتين الآخرين، وحكمت بتأخير تنفيذ إخلائهما، مستجيبة بذلك لطلب المستوطنين وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا".

وبحسب الوكالة سبق وخطط المجلس الإقليمي "الجليل الغربي" لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية في الأرض نفسها في عيلبون، قبل 20 عاما، وهي منطقة العزونية وكانت تتبع قرية عيلبون قبل النكبة وفي اليوم التالي، أدخل المستوطنون إلى البؤرة بيوتا متنقلة أخرى.

ووفق اتفاق الائتلاف بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، فقد اتفقا على أن تقر حكومة بنيامين نتنياهو مجددا إقامة مستوطنة في الأراضي نفسها.

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