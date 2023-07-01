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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق محمد حجازى يكشف سبب اختيار يوم 30 يونيو عيداً لقوات الدفاع الجوى

الفريق محمد حجازي، قائد
الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، إنه تم إصدار قرار جمهوري رقم ١٩٩ في الأول من فبراير عام ١٩٦٨ بإنشاء قوة الدفاع الجوي، لتمثل القوة الرابعة في القوات المسلحة الباسلة.

30 يونيو

وأكد الفريق محمد حجازي، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، أنه تم إنشاء حائط الصواريخ، وأثناء فترة الإنشاء أثناء معارك حرب الاستنزاف تمكن الدفاع الجوي من إسقاط أربع طائرات إسرائيلية، مع أسر ٢ جندي إسرائيلي، وتوالى إسقاط الطائرات الإسرائيلية نوع "فانتوم" ليصل عددهم إلى ١٢ طائرة في الأسبوع الأول من الحرب، ولهذا اتخذت قوات الدفاع الجوي يوم ٣٠ يونيو عام ١٩٧٠ عيداً لها، وهذا اليوم كان البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة ومنع العدو من الاقتراب من سماء الجبهة المصرية. 

حائط الصواريخ

وأضاف في حديثه، أن حائط الصواريخ بمثابة تجميع قتالي من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات، وهذا الحائط قادر على صد وتدمير طائرات العدو.

وأشار إلى أنه تم بناء هذا الحائط في ظروف صعبة للغاية، ولكن التلاحم الشعبي المصري مع الجيش كان له دور كبير في بناء واستكمال هذا الحائط. 

وتابع: "العدو الإسرائيلي كان حريص كل الحرص على عدم استكمال هذا الحائط، ولكن قام الدفاع الجوي بتحصين المواقع التي تم تشييدها". 

محمد حجازي قائد الدفاع الجوي 30يونيو الفريق محمد حجازي

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