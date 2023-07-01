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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقيع وثيقة لتعزيز السلم الأهلى فى بيت لحم

فلسطين
فلسطين

أُعلن اليوم السبت، عن التوقيع على وثيقة "صرخة بيت لحم" لتعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي في المحافظة.

جاء ذلك في ختام اعمال المؤتمر الوطني الاجتماعي لتعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي الذي دعت إليه حركة فتح إقليم بيت لحم وفصائل العمل الوطني في منظمة التحرير، بحضور فعاليات رسمية وشعبية واسعة من محافظة بيت لحم.

ونقل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته للمؤتمر، وقال: "نحن بحاجة لموضوعات المؤتمر ولتكريس مبادئه".

وأضاف العالول، "مدينة بيت لحم تعد نموذجًا للتعايش السلمي عبر السنين، وتبقى واجهة للسلام الجاذبة للعالم".

وأشار إلى أن متطلبات الصمود تتمثل في الوحدة والانسجام الداخلي، مع بث روح التركيز على الأولويات وتوفير الهدوء والسلام والمحبة، وأن نكون صفًا واحدًا مع تحقيق العدالة.

بدوره، قال البطريرك ميشيل صباح: "نحن بحاجة الى سلام، والمؤتمر صرخة من بيت لحم لتعزيز السلم الأهلي".

صرخة بيت لحم السلم الأهلي بيت لحم حركة فتح إقليم بيت لحم منظمة التحرير

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