انفلات الشارع الفرنسي.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

*المشهد الأول،،

قالت والدة نائل " مونيا م" لتلفزيون فرانس 5 :

-" أنا غاضبة من الضابط ، لكن ليس من الشرطة بشكل عام" .

*المشهد الثاني،،

قالت، أيضا :

_"لقد رأى طفلاً صغيراً ذا مظهر عربي ، أراد أن ينتحر".

*المشهد الثالث،،

قالت الأم بحرقة :

-"لا يمكن لضابط شرطة أخذ بندقيته وإطلاق النار على أطفالنا ، أو إزهاق أرواح أطفالنا". الأسرة لها جذور في الجزائر" .

*الخبر اللاحق :

".. في أعقاب مقتل نائل ، جدد نشطاء مناهضون للعنصرية في فرنسا شكاوى بشأن سلوك الشرطة الدرك الفرنسي" .

.. فرنسا تدخل يومها الخامس، اضطرابات حرائق وعنف مجتمعي واستنفار هائل للقوى الأمنية والشرطة ومكافحة الشغب،في باريس وكل المدن المحيطة.

*.. في صورة أخرى من الواقع :

.. مدخل مقبرة،" حارسة الموتى"*، في الحدث اليوم هي الأم[مونيا م]، التي وقفت عند مدخل مقبرة على تل هادئ في "نانتير" وسط باريس، على بعد ، وقف عشرات الأشخاص من جميع مناحي الحياة على طول الطريق ، في انتظار وصول جثة المراهق. كانت هناك امرأة مع عربة أطفال ورجال يرتدون نظارات شمسية ويغمغمون. كان العديد من المعزين من الجالية المسلمة.

.. ليكتمل سيناريو بؤرة الحدث،،

.." في وقت مبكر من يوم السبت ، أخمد رجال الإطفاء في نانتير الحرائق التي أشعلها المحتجون والتي خلفت بقايا سيارات محترقة متناثرة في الشوارع. وفي ضاحية كولومب المجاورة ، قلب المتظاهرون صناديق قمامة واستخدموها في حواجز مؤقتة" .



*اعتقالات في زمن التواصل الاجتماعي.

في محصلة وتقارير إعلامية كتبها جون ليستر وسيلفي كوربيت ولويس جولي، من وسط الأحدث، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، ما يؤشر الئ دخول فرنسا في أزمة ثقة داخلية، سببها أمني سياسي، حرك الشارع نتيجة عنجهية وسوء إدارة الأزمة والحدث، وهو ما لخصته المشاهد الثلاثة أعلاه.

.. ربما يحدث في هذا الزمن، لأول مرة، أن تصل نتيجة الأزمة الداخلية، أن يعلن أن فرنسا، بلد الحريات(...) اعتقلت أكثر من 1300 شخص بعد أعمال الشغب بسبب مقتل مراهق (...) على يد الشرطة،وفي روايات أخرى أن العدد 2500شخصا.

.. في التفاصيل:

اندلعت أعمال شغب ونهب في مدن في جميع أنحاء فرنسا لليلة رابعة على الرغم من الانتشار الضخم للشرطة واعتقال 1311 ، حيث استعدت العائلة والأصدقاء يوم السبت لدفن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا والذي أدى قتله على يد الشرطة إلى إطلاق العنان للاضطرابات وأجبرت الرئيس الفرنسي يلغي رحلة مهمة للخارج.

.. وتابعت الوكالة الفرنسية:أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن الرقم الجديد للاعتقالات في جميع أنحاء البلاد ، حيث انتشر 45 ألف شرطي في محاولة فاشلة حتى الآن لقمع أيام من العنف الذي اندلع بعد وفاة المراهق يوم الثلاثاء.

*مناشدة الرئيس إيمانويل ماكرون

.. وتشير الأخبار أن الرئيس إيمانويل ماكرون، وجه للآباء، مناشدا إلكترونية وفيديو مسجل :إبقاء أطفالهم في المنزل ، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة. وقالت السلطات إن نحو 2500 حريقا تم إضرامها ونهب المتاجر.

.. بعد المناشدة :

*1.:

دورية للشرطة أثناء تجمع الشباب في ساحة كونكورد خلال احتجاج في باريس ، فرنسا ، الجمعة 30 يونيو 2023.

*.2:

اقترح الرئيس الفرنسي وضع قيودًا على وسائل التواصل الاجتماعي لقمع أعمال الشغب المنتشرة في جميع أنحاء فرنسا بسبب وفاة الفرنسي الجزائري،وهو سائق يبلغ من العمر 17 عامًا.

*3.:

الكتابة على الجدران والأرصفة و مداخل المحلات عبارات تُقرأ بالفرنسية "العدالة لنائيل".

*4.:

اشتبك شبان مع الشرطة الفرنسية في الليلة الرابعة,واستمرارا لليوم، مع أعمال شغب ونهب الممتلكات والمتاجر، اندلعت مع ازدياد حجم ووجود الشرطة القاتل.

*5. :

أثرت أعمال العنف في فرنسا على التزامات ماكرون الدولية, منها ان مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قال إن ماكرون اتصل هاتفيا يوم السبت ليطلب تأجيل زيارة الدولة الأولى لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 23 عاما،.. وعلقت الأنباء ومصادر الإعلام أنه نظرًا لأهمية العلاقات الفرنسية الألمانية على الساحة السياسية الأوروبية ، والتعاون الدولي في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كان إلغاء الرحلة الرسمية علامة واضحة على خطورة الاضطرابات الفرنسية.

*يحدث في باريس.. لماذا وكيف؟

.. في أفق المصادر الإعلامية الفرنسية والأوروبية، كانت الأضرار واسعة النطاق ، من باريس إلى مرسيليا وليون وحتى في الأراضي الفرنسية في الخارج ، حيث توفي شاب يبلغ من العمر 54 عامًا بعد إصابته برصاصة طائشة في غيانا الفرنسية.

كما، أصيب المئات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء بجروح ، من بينهم 79 خلال الليل ، لكن السلطات لم تفرج عن إحصائيات الإصابات للمتظاهرين.

.. وهناك دلالات تقول حرفيا :"كان رد الفعل على القتل بمثابة تذكير قوي بالفقر المستمر والتمييز والبطالة ونقص الفرص الأخرى في الأحياء حول فرنسا حيث يتتبع العديد من السكان جذورهم إلى المستعمرات الفرنسية السابقة - مثل المكان الذي نشأ فيه نايل" .

.. والخير في الحدث الفرنسي، أن وكالات الأنباء، تؤكد أن" قصة نائل هي الولاعة التي أشعلت الغاز، مثلما أن الشباب اليائسون كانوا ينتظرون ذلك. قال سامبا سيك ، عامل نقل يبلغ من العمر 39 عامًا في ضاحية كليشي سو بوا في باريس ، "نحن نفتقر إلى الإسكان والوظائف ، وعندما يكون لدينا (وظائف) ، تكون أجورنا منخفضة للغاية".

والنقطة الحرجة. ما نقل عن أصوات حركة التظاهر والعنف الحضري، أو كما يسمى : "الشباب يكسرون كل شيء ، لكننا بالفعل فقراء ، ليس لدينا شيء" ، مضيفًا أن "الشباب يخشون الموت على أيدي الشرطة".

*هل يتم إعلان حالة الطوارئ في فرنسا؟

.. عمليا هناك حالة طوارئ جزئية، وغالبا، التخوف من اشتعال الحدث من جديد، بعد ما إن تم دفن القتيل الشاب، وانه:" في مواجهة الأزمة المتصاعدة التي فشلت مئات الاعتقالات والانتشار المكثف للشرطة في إخمادها ، أرجأ ماكرون إعلان حالة الطوارئ ، وهو خيار تم استخدامه في ظروف مماثلة في عام 2005.

.. مع تردد الرئيس الفرنسي، صعدت الداخلية الفرنسية من استجابتها لتطبيق القانون ، مع النشر الجماعي لضباط الشرطة ، الدرك.

.. وهو الأمر الذي فسر، بأن ماكرون يعتمد على شخصية وزير الداخلية "دارمانين"، الذي يؤمن بسياسة الغلق وحظر التجوال:"بإغلاق ليلي على مستوى البلاد يوم الجمعة لجميع الحافلات العامة و قطارات الترام ، التي كانت من بين أهداف مثيري الشغب. كما قال إنه حذر شبكات التواصل الاجتماعي من السماح باستخدامها كقنوات للدعوات إلى العنف"

.. وفي وسط الحدث، وجهت إلى ضابط الشرطة المتهم بقتل نائل تهمة القتل العمد-بحسب ما قالت وكالات أوروبية والوكالة الفرنسية-، وأن التهم الأولية تعني أن قضاة التحقيق يشتبه بشدة في ارتكابهم مخالفات ، لكنهم بحاجة إلى مزيد من التحقيق قبل إرسال القضية إلى المحاكمة. قال المدعي العام في نانتير ، باسكال براش ، إن تحقيقه الأولي دفعه إلى استنتاج أن استخدام الضابط لسلاحه لم يكن مبررًا قانونيًا.

*بشأن العدالة العرقية.

فوران، واضطراب العلاقة بين الشعب الفرنسي والأمن، قضية متنامية، ذلك أن واقع وسياسات الحكومة تقوم على إقرار ما تريد من المعالجات للقضايا الأمنية والاقتصادية وشؤون الناس، التقاعد والتأمينات الاجتماعية وكل ما يتعلق، بشأن العدالة والقوانين الأنظمة للهجرة والتمييز العنصري و العرقي، والجنسية ،.. وهي أمور أدت إلى معالجات ناشزة بين الأطراف كافة، إذ قُتل 13 شخصًا لم يمتثلوا لمواقف المرور برصاص الشرطة الفرنسية العام الماضي، بينما هذا العام ، توفي ثلاثة أشخاص آخرين ، بمن فيهم الشاب السائق نائل ، في ظروف مماثلة، وهي الوفيات، التي تحمل بعض الصفة الجنائية، وإلى المطالبة بمزيد من المساءلة الأمنية والقانونية في فرنسا.

.. وبشأن العنصرية والعرقية، أعادت عشرات مواقع التواصل الاجتماعي والإعلامي، مقارنة موقف

ماكرون عام 2020 للشباب في لبنان : الثورة لا تحدث بأمر من أحد بل الناس هم من يقررون القيام بها.

.. وفي ذات الوقت، قوله - ماكرون - للفرنسيين: الاحتجاجات ليست قانونية ولا يحق لأحد القيام بأعمال شغب!.

veronique lévyفيرونيك ليفي*



.. تترصد وسائل عديدة ما قالته الكاتبة والناشطة الاجتماعية الفرنسية - اليهودية-من أصول جزائرية "فيرونيك ليفي "، التي لخصت الحالة في عموم باريس:.. "وهم يستمتعون بأعمال الشغب والحروب والثورات والأعمال الإرهابية وإصابات ما بعد الحقن" التخلص إلى أن الوجهة المتاحة للإنسان، هي : الموت".

…. واوالموت، بحسب ليفي، ما أعلن عن ترك الشرطة مناطق الأحداث والشغب لمثيري الشغب، وفق مذكرة داخلية تطلب بشكل غير مباشر من سلطات إنفاذ القانون ترك الأرض لمثيري الشغب

حيث تم تداول مذكرة داخلية من الشرطة منذ ظهر يوم الثلاثاء على الشبكات الاجتماعية. يشهد على تعليمات التخلي عن الإقليم الباريسي :

نظرًا لاضطرابات النظام العام التي تحدث حاليًا على المستوى الوطني في أعقاب الأحداث التي وقعت في نانتير.

التعليمات التالية سارية المفعول على الفور وحتى إشعار آخر:

- الحد من إجازة الموظفين إلى الحد الأدنى الصارم

- إلغاء العمليات في الأحياء الحساسة خلال الأيام القليلة القادمة وحتى إشعار آخر

- يُحظر نقل أي مركبة (بعد رفض الامتثال) حتى إشعار آخر باستثناء الجرائم الصارخة ، نظرًا للسياق الوطني للإخلال بالنظام العام

- استخدام LBD محظور إلا في حالة الضرورة.

.. *ماذا قال الكاتب بيير آلان ديباو؟.

18يشير ديباو، أن الأخبار تلفت إلى أن :"دبابة درك لجميع أنحاء فرنسا" ...

18.. وأكد:"دبابة درك لكل فرنسا …

.. ويربط ذلك مع مجريات سياسة الرئيس الفرنسي:" في نهاية الصباح ، غادر إيمانويل ماكرون قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل نهايتها لينضم إلى باريس ويرأس في الساعة الواحدة ظهرا اجتماع الأزمة بين الوزارات بشأن أعمال الشغب في فرنسا بعد ثلاث ليال متتالية من حرب العصابات في عشرات المدن، وضد ضد حرب العصابات في جميع أنحاء الإقليم الباريسي.

.. ما هي القرارات التي اتخذت؟ إليزابيث بورن ، بناءً على اقتراح جيرالد دارمانين ، أعلنت أخيرًا نشر مركبات الدرك المدرعة. 18 في المجموع ، أربع مركبات من طراز Centaur وأربعة عشر VBRG (مركبات مدرعة بعجلات تابعة لقوات الدرك). لكن ألم يفت الأوان بالفعل على تفعيل هذا النشر؟ كان لا بد من استخدامها منذ الليلة الأولى لكسر تأثير كرة الثلج لأعمال الشغب في أسرع وقت ممكن عندما تم احتواؤها في عشرات المدن. اليوم ، تشتعل النيران في عشرات المدن ، ولن تتغير كثيرًا للأسف 18 مركبة مدرعة في كل أنحاء فرنسا.

فيما يتعلق بالحفاظ على النظام ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هذه الليلة هو قبل كل شيء معرفة ما إذا كانت الحكومة تأذن أم لا للدرك والشرطة و CRS باستخدام القوة دون رعاية لكسر تعبئة مثيري الشغب من خلال الموافقة على شن حرب عليهم. دون شكر. . إذا لم يكن الأمر كذلك ، فستكون هذه الليلة جحيمًا ومهينًا للشرطة ، ولكن أيضًا لكل الفرنسيين.

من جهة أخرى ، أعلن مكتب رئيس الوزراء عن بدء اجتماع الساعة 6:30 مساءً بين وزير الداخلية جيرالد دارمانين والوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي والاتصالات جان نويل. Barrot ، ومن ناحية أخرى ، مديري الشبكات الاجتماعية مثل TikTok و Sanpchat و Twitter ، من أجل تنبيههم "بمسؤوليتهم وطلب دعمهم ، لا سيما في تحديد مستخدمي الشبكات الاجتماعية الذين يشاركون في ارتكاب الجرائم "من خلال التشجيع على أعمال الشغب والنهب ، ولكن أيضًا للمطالبة" بإزالة المحتوى الأكثر حساسية ". إذا كان التدبير يبدو للوهلة الأولى مبررًا ، فسيكون من الضروري التحقق من أنه لا يؤدي إلى تنقية الصور التي من شأنها أن تمنع قياس الوضع الحقيقي ،

كما أعلنت الحكومة عن "إلغاء الأحداث الكبيرة" ، على سبيل المثال ، حفلات ميلين فارمر في استاد فرنسا. كما طلب وزير الداخلية من الولاة حظر بيع ونقل قذائف الهاون. مقياس نظري بحت الذي تكون آثاره موضع شك خطير. كما سيتم حظر بيع ونقل عبوات البنزين أو الأحماض أو المنتجات القابلة للاشتعال أو المواد الكيميائية.

طلب جيرالد دارمانين أيضًا من جميع المحافظين اتخاذ الترتيبات اللازمة بحيث تتوقف جميع الحافلات والترام عن العمل من الساعة 9 مساءً على أبعد تقدير. في مرسيليا ، قرر المحافظ أن وسائل النقل العام ستتوقف عن العمل في الساعة 7 مساءً. ذهب جان كاستكس ، الذي تحول إلى رئيس RATP ، إلى Aubervilliers حيث أضرمت النيران في محطة للحافلات أثناء الليل.

.. عموما، ديباو، قال :فرضت عدة مدن حظر تجول. سيكون هذا هو الحال في مدينة دينين (الشمال) ، في بلدة كلامارت (Hauts-de-Seine) وفي Meudon ، Neuilly-sur-Marne ، Savigny-le-Temple أو Compiègne ، في Oise. لكن من سيفرض حظر التجول؟

بعد ظهر اليوم الصعب بالفعل

خلال اليوم ، تم الإبلاغ عن العديد من الأعمال الثائرة في أجزاء مختلفة من فرنسا.

في نانت ، أضرمت النيران في حافلة كهربائية في منتصف النهار وكان متجر ليدل هدفًا للنهب.

في سين سان دوني ، غزا اللصوص والمخربون مركز روزني 2 للتسوق. كما تم نهب محطة Rosny RER.

في وسط مدينة ستراسبورغ ، تم نهب متجر Apple Store من قبل عصابات حضرية سببت الذعر لأول مرة في مركز التسوق.

.. وفي معلومات ديباو، قضايا خطيرة تتعلق بالحريات العامة والإعلام، إذ قال:

المراقبة في كل مكان بموافقة مجلس الشيوخ الفرنسي، … وان

كل شيء متصل يراقبك

.. وفي التأكيد:أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الحكومة مساء الأربعاء الذي يسمح بتفعيل المراقبة عن بعد للهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر لبعض التحقيقات.

في إطار دراسة قانون التوجيه والبرمجة من أجل العدالة للفترة 2023-2027 ، اعتمد أعضاء مجلس الشيوخ المادة 3 التي تحتوي على أحكام مختلفة بشأن الإجراءات الجنائية ، لا سيما تمديد عمليات البحث الليلي وكذلك تفعيل الهاتف المحمول عن بعد. الهواتف دون علم أو موافقة صاحبها.

التنشيط عن بعد للهواتف المحمولة هو الإجراء الذي أثار معظم الجدل. يوفر النص تقنيتين. الأول ، تفعيل جهاز إلكتروني عن بعد لغرض تحديد الموقع الجغرافي لشخص ما ، يُصرح به بناء على طلب المدعي العام أو قاضي التحقيق في القضايا المتعلقة بجريمة أو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل.

كما ينص مشروع القانون على تفعيل الكاميرا والميكروفون عن بعد لهذه الأجهزة ، رسميًا في قضايا الإرهاب أو المتعلقة بالجريمة المنظمة ، ولكن في سياق استبدادي متزايد يجعل من الممكن توسيع مثل هذه الاتهامات لتشمل تقريبًا كل ما ينحرف عن الخط الذي تمليه قوة العولمة.

يستنكر المسؤولون المنتخبون هذه التقنية باعتبارها تنتهك الخصوصية بشدة. "الهجوم خطير بشكل خاص لأن القبض عليه يتعلق أيضًا بأطراف ثالثة. سيأخذ المشتبه به هاتفه الخلوي في مترو الأنفاق. سيتم بعد ذلك التقاط جميع المحادثات حولها. نفس الشيء إذا ذهب إلى مطعم. أي محادثة في الفضاء العام تخضع للاستماع "، اعترض السيناتور البيئي ، غاي بيناروش ، دافعًا عن تعديل حذف هذه الأحكام.

.. ما يحدث في باريس، وعموم فرنسا هذه المرة مختلف، ذلك أن مؤشرات التوتر الأوروبي من الأزمة الاقتصادية والتضخم، زادت في آثارها، عدا أن فرنسا، تاريخيا كانت وما زالت

"تخشى أنماط التغيير الاجتماعي والحضاري، لأن الاختلاط الثقافي سريع للغاية، في بلد ينشق دون هدف نحو اليمين المتطرف".

.. قد، يحرك سؤالنا اليوم، ما نتج عن تاريخ من العنجهية والبنية التي تستند إليها فرنسا كقوة عظمى دوليا وأمنيا، لكنها تعود في الواقع إلى تفاهة الاستعمار.. أليس كذلك؟!

*إشارة ضرورية:حارسة الموتى، اسم رواية مصرية لصاحبها المبدعة الروائية عزة دياب، شخصيتها تماثل شخصية حمدية التي تعيش لتربية أطفالها في ظرف اجتماعي ضاغط.