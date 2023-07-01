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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة فى سوهاج

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية منشية برديس بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت بورود إشارة إلى الأجهزة الأمنية بسوهاج من مستشفى برديس يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات بينهما والتي نتج عنها إصابة 4 أشخاص.

وبالفحص والمعاينة تبين وصول 4 أشخاص إلى مستشفى برديس بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال المصابين قرروا أن سبب المشاجرة خلافات بينهم وعللوا حدوث إصابتهم لذات السبب تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

4 أشخاص مشاجرة البلينا سوهاج الإجراءات القانونية

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