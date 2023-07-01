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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنهاء إجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر

أنهى وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر والتي تقام خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو اجراءات تسجيل بعثة مصر التي تشارك في البطولة.

وتشارك مصر في منافسات دورة الألعاب العربية في ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.
وكان وفد مقدمة البعثة وصل إلى الجزائر أمس الجمعة برئاسة محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ويضم الوفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي مسئول فني والدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب
وعقد الاجتماع صباح اليوم مع مسئولي اللجنة المنظمة لانهاء اجراءات تسجيل البعثة واجراءات استلام المقرات للإقامة.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب قد أنهوا إجراءات سفر البعثة في وقت قياسي نظرا لضيق الوقت وعدد من الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات وإجراءات تسجيل البعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية. 

وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة بينما تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ودينا بركات في منافسات 71 كجم وشمس أحمد  في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

اللاعبين مصطفى عمرو هشام حطب العاب القوى دورة الألعاب العربية بالجزائر إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح

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