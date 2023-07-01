اليوم.. قناة CBC تعرض الجزء الثاني من لقاء لطيفة في برنامج "معكم"

تعرض شبكة قناة CBC مساء اليوم السبت، الجزء الثاني من لقاء لطيفة في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن ترتدي لطيفة خلال الحلقة لأول مرة أزياء ظهرت بها في أول كليب لها وهو “بحب في غرامك”، كما ترتدي نفس الفستان الذي غنت به أغنية “المصري” خلال أحداث فيلم “سكوت ح نصور”.

وكانت لطيفة تصدرت تريند تويتر وتيك توك، خلال عرض حلقتها الأولى في برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، ولاقت الحلقة إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما حملته الحلقة من محتوى مميز وجاذب.

واحتلت لطيفة تريند تويتر في عدة دول عربية، منها مصر وتونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والإمارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عامًا من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.

الجدير بالذكر أن النجمة لطيفة تستعد لطرح عدد من الأغاني الجديدة، خلال موسم الصيف، وقد صورت أغنيتين بطريقة الفيديو كليب تمهيدًا لطرحهما خلال الأيام القليلة القادمة.