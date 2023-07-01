الأربعاء.. أمسية غنائية للشاعر محمد بهجت بمركز الهناجر

يقدم الشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي أمسية شعرية غنائية في التاسعة مساء الأربعاء المقبل على مسرح ساحة الهناجر للفنون.

ويتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية منها:"عظيمة يا مصر"، "أنا المصري"، "بوابة الحلواني" غناء: أحمد محسن، "يا أغلى اسم في الوجود"، "طوف وشوف"، "يا حبايب مصر" غناء: المطربة هند عمر، "مصر التي في خاطري"، "على الربابة"، "مصر اليوم في عيد"، "يا حبيبتي يا مصر" غناء: المطربة حنان الخولي، و"تسلم الأيادي" غناء: المجموعة.

يأتي ذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في إطار برنامج احتفاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.