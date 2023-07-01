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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خالف 4 قوانين.. محافظة القاهرة: تحرير 5 محاضر ضد "جزار المونوريل"

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر، أغلقت وشمعت محل جزارة أبوعلي بشارع عبدالقاهر الجرجاني مع شارع ذاكر حسين بالحى السابع؛ لمخالفته القانون رقم ٢٨١ لسنة ٩٤، والقانون رقم ٥٣ لسنة ٦٦ قانون محال الجزارة، وكذلك مخالفة قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وقانون النظافة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧، والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية، ولقيامه بالذبح بالطريق العام.

وتابع المحافظ، في بيان، اليوم السبت، والتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزءًا من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين، وتركيب جنش لذبح الأضاحي، حيث تم تحرير محضري إشغال، ومحضر بيئة، ومحضر طرق، ومحضر غلق، وإحالته للنيابة العامة.

وكان اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، قد قال في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم غلق وتشميع جزارة أبوعلي الكائن بـ2 شارع عبدالقاهر الجرجاني مع شارع زاكر حسين بالحي السابع.

وأوضح "عوض"، أن صاحب محل الجزارة (أبوعلي)، هو من علق الأضحية في أحد أعمدة المونوريل، مشيرًا إلى تحرير عدد من المحاضر (إشغال، بيئة، إتلاف، غلق وتشميع".

وقالت محافظة القاهرة، إن واقعة قيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه، وتحررت المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة، لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات، واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلًا بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح.

وأشار صابر، في بيان له، إلى أن الجزار يدعى "عبدالحميد سيد علي أحمد" (جزارة أبوعلي) بالعنوان 2 شارع عبدالقاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأكد نائب محافظ القاهرة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتمت نظافة الموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.

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