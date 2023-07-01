11 مصابًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الغربى بمدخل أبوقرقاص بالمنيا

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبوقرقاص بالمنيا، وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب السيارة رقم "2375 ن ط ر" ربع نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى الغربى إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة ١١ شخصا منهم، منى محمد جمال، 29 سنة، نجوى أحمد محمد، 38 سنة، صابرين شعبان رزق ، 16 سنة، فاطمة عمار محمد، 50 سنة، مني محمد حجازي، 28 سنة، محمد يوسف علي ، 16 سنة، محمود علاء فاروق، 25 سنة، ويوسف محمد رجب، 16 سنة، احمد خلف محمد، 16 سنة، مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.