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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة.. إجراء جراحة نادرة لإنقاذ مريض بالتسمم في الدم وغرغرينة بمستشفى شبين

الفريق الطبي
الفريق الطبي

أعلنت صحة المنوفية عن قيام مستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم بإجراء جراحة نادرة، حيث تم إنقاذ حياة مريض مسن عمره ٨٢ عاما يعاني من تسمم بالدم نتيجة وجود غرغرينا بالقدم اليمنى، وهي العملية التي تجري لأول مرة بمستشفيات مديرية الشئون والتي أجراها الدكتور كمال جورج، وذلك تحت رعاية  الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم. 

وحضر المريض إلى استقبال المستشفي وتبين بعد أخذ بياناته أنه يبلغ من العمر ٨٢ عاماً ويعاني من انسداد كلي بشرايين الطرف السفلي الأيمن مع وجود غرغرينا بالقدم اليمني، وتم علي الفور إجراء عملية قسطرة توسيع الشرايين الطرفية للطرف السفلي الأيمن بأستخدام البالونات، مما أنقذ المريض من انتشار الغرغرينا بالقدم.

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