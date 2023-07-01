ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توجيه هام من التعليم بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

وزير التعليم
وزير التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل ساعات قليلة من امتحاني الفيزياء والتاريخ غدًا الأحد، وجاءت توجيهات الوزارة كالتالي:

1- فتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8:15 صباحاً.

2- وصول طلاب الثانوية العامة 2023 مبكراً للجان الامتحانات للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة.

3- الانتهاء من كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استئناف امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، غدا الأحد، 2 يوليو، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.

إجراءات التفتيش التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة 2023 التفاضل والتكامل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجبر والهندسة الثانوية العامة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا الفيزياء والتاريخ

الأكثر قراءة

شقيقان.. انتشال جثتى طفلين غرقا فى نهر النيل بالصف

عقب عيد الأضحى المبارك.. القضاة يستعدون للإجازة القضائية على مدار 3 أشهر دون تعطيل لسير العمل

"التعليم": عودة امتحانات الثانوية العامة بالفيزياء والتاريخ غدًا

تزيد السكر فى الدم.. "الصحة" تحذر المواطنين من تناول المشروبات الغازية

مصرع سائق وسيدة في حادث تصادم بالغربية

جمال بيومى: عودة مصر إلى ريادة وزعامة إفريقيا من إنجازات 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل