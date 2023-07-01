توجيه هام من التعليم بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل ساعات قليلة من امتحاني الفيزياء والتاريخ غدًا الأحد، وجاءت توجيهات الوزارة كالتالي:

1- فتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8:15 صباحاً.

2- وصول طلاب الثانوية العامة 2023 مبكراً للجان الامتحانات للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة.

3- الانتهاء من كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استئناف امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، غدا الأحد، 2 يوليو، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.