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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبرز أغنيات احتفالات الذكرى العاشرة لـ30 يونيو بثقافة أسوان (صور)

فعاليات الإحتفال
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان

شهد مسرح فوزي فوزىي الصيفي أولى احتفالات فرع ثقافة أسوان، بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو وعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج فعاليات العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت أولى الفعاليات عرضًا فنيًا لفرقة اسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو على صالح ومحسن حسانين، حيث قدمت مجموعة من أجمل الأغاني منها "يابلادى، ياعروسة النيل ياسمرا، على رمش عيونها، ياحبيبتى يامصر، يابهية،أنا هنا يا ابن الحلال، قلبي دليلي، منحرمش العمر منك، سلامات".

وقدمت فقرة اكتشاف مواهب للأطفال في الغناء أدارها موسى محمد، وقدمت ناتالى أغانى "طوف وشوف، مشربتش من نيلها".

فعاليات الاحتفال ينظمها إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي، و تستمر حتى الثالث من يوليو المقبل ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات.

فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
فعاليات الإحتفال بثقافة أسوان
30 يونيو الذكرى العاشرة هيئة قصور الثقافة عيد الأضحى المبارك فرقة أسوان للموسيقى العربية فعاليات الاحتفال فرع ثقافة أسوان

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