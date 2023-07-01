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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد رفعت: هناك استراتيجية لتحويل مصر إلى منتدى دولى فى توليد الطاقة

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الدولة المصرية لن تبقى كالشرطي لتحديد حدود البحر الأحمر بالكامل، خاصة وأن الدولة المصرية تعمل بصورة محكمة لمنع خروج أي هجرة غير شرعية عبر سواحلها، حيث تسير الدولة على قدم وساق لحماية المواطنين المصريين من مخاطر كثيرة قد يتعرضوا لها من خلال اتباع الهجرة الغير شرعية. 

استراتيجية مصر 

وأكد الكاتب الصحفي أحمد عارف، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تمتلك استراتيجية كبيرة في ملف الغاز الطبيعي والطاقة بوجه عام، وهذه الاستراتيجية تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتحويل مصر إلى منتدى دولي في توليد الطاقة، حيث تحرص مصر على زيادة مؤشر الصادرات الخاص بقطاع الطاقة.

اكتشافات الطاقة الجديدة

وأضاف في حديثه، أن أغلب الاكتشافات الجديدة في الطاقة توجد في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، لذا مصر لديها فرصة عظيمة لأن تصبح من الدول ذات الريادة في تصدير الطاقة.

أحمد رفعت الهجرة الغير شرعية “إكسترا نيوز الطاقة الجديدة الصحفي أحمد رفعت

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