أهالى الوادى الجديد: ثورة 30 يونيو غيرت حياتنا للأفضل

أعرب أهالي الوادي الجديد عن سعادتهم البالغة بالذكرى الخالدة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي غيرت حياتنا للأفضل ووضعتنا على الخريطة الاستثمارية والعالمية في شتي المجالات بفضل رئيس واجه كل الصعوبات حتى تبقى مصر خفاقه عاليه بين الدول وكتابة تاريخ جديد من المجد والإنجازات والإصرار على المضي في مسيرة الإصلاح والتنمية، والتي تستكمل مسار ثورة ال 30 يونيو والتي شكلت عبور جديد للدولة نحو الإنجازات، وتدشين لطريق التنمية المستدامة.

قال محمد عمر بخيت، أحد أبناء الوادي الجديد، إن ثورة 30 يونيو هي الناجزة التي خلصت مصر من بطش الإخوان المسلمين، بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، فقد أعاد الرئيس مصر للمصريين الذي أكدوا دعمهم الكامل له ولحكومته التي أعادت لمصر إلى بر الأمان بفضل الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عمر" أن الشعب المصرى قال كلمته فى هذه الثورة الشعبية العظيمة، وخرج عن بكرة أبيه لإنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، التي نشرت الرعب والتهديد والذعر في أنحاء البلاد، وضرب في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، مؤكدًا أن الشعب المصري الأصيل لن يتخلى أبدًا عن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات.

وأكد محمد عطاي، أحد أبناء واحات الوادي الجديد، أن أبناء الواحات رفضوا بكل المحاولات والطرق حكم المرشد والجماعة الإرهابية الذين لن يكن يعنيهم كلمة "وطن" بقدر ما يعنيهم تحقيق مخططات خارجية على حساب الوطن ومقدراته، قبل ثورة الثلاثين من يونيو التي جاءت بكل الخير على مصر والمصريين الذين قالوا كلمتهم في ملحمة وطنية متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة من أجل البقاء ومناهضة محاولات قوى الشر لاختطاف الدولة والهيمنة عليها، والتي رسخت أمام العالم أجمع عزيمة الشعب المصري وقوة إرادته الأبية، وأكدت للجميع تترابط الشعب المصرى ووقوفه صفًا واحدًا من أجل مصر.

وأوضح "عطاي"، أن الدولة المصرية شهدت ولازالت خلال السنوات الأخيرة كم من الانجازات لم يكن يتحقق على مدار عصور كاملة، وذلك على الرغم من التحديات الداخلية والتداعيات الخارجية والعمل يسير على وتيرة واحدة فى مختلف القطاعات والمجالات.