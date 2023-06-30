رسميًا.. ميلان الإيطالي يعلن التعاقد مع "تشك تشيلسي"

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع الإنجليزي روبن لوفتس تشك قادمًا من تشيلسي بعقد ممتد حتى صيف 2027.

وانضم الإنجليزي إلى النادي الإيطالي مقابل 16 مليون يورو بالإضافة إلى 4 مليون يورو مكافآت.

ويعد الدولي الإنجليزي ثاني صفقات ميلان الإيطالي في الصيف الجاري بعد ماركو سبورتيلو الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر.

ويسعى ميلان لتدعيم خط الوسط مع اقتراب رحيل ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قد خاض 33 مباراة في الموسم المنقضي مع تشيلسي وتمكن من صناعة هدفين فقط.