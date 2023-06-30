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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ميلان الإيطالي يعلن التعاقد مع "تشك تشيلسي"

روبن لوفتس تشك
روبن لوفتس تشك

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع الإنجليزي روبن لوفتس تشك قادمًا من تشيلسي بعقد ممتد حتى صيف 2027.

وانضم الإنجليزي إلى النادي الإيطالي مقابل 16 مليون يورو بالإضافة إلى 4 مليون يورو مكافآت.

ويعد الدولي الإنجليزي ثاني صفقات ميلان الإيطالي في الصيف الجاري بعد ماركو سبورتيلو الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر.

ويسعى ميلان لتدعيم خط الوسط مع اقتراب رحيل ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قد خاض 33 مباراة في الموسم المنقضي مع تشيلسي وتمكن من صناعة هدفين فقط.

ميلان روبن لوفتس تشك الدورى الايطالى تشيلسى الدورى الانجليزى

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