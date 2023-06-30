إصابة 9 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد عائلتي الزياتين والجمالين بحي جنوب مدينة ملوي، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية أن حالتهم العامة مستقرة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووضع 3 منهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء، وانتقل فريق من وحدة المباحث الجنائية للسيطرة علي المشاجرة وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة والتحري حول الظروف والملابسات.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المشاجرة منعا لوقوع أية تداعيات أو تجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين، وتم عمل كردون أمني، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.