ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطنو الغربية يستعدون لانطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى 30 يونيو

مواطنو الغربية
مواطنو الغربية

يستعد مواطنو مدن الغربية لاستقبال الاحتفالية الشعبية التي تنظمها عدة أحزاب بالمحافظة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو في عدة ميادين من ميادين الثورة التي شهدت خروج المواطنين ومطالبتهم للرئيس السيسي بتولي زمام الأمور وحمايتهم من الجماعة الإرهابية.

وقال أحمد خير الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة زفتي، إن الحزب سينظم احتفالية كبرى في ميدان 30 يونيو مجلس المدينة سابقًأ الذي تم تغيير اسمه من ميدان "مجلس المدينة" إلى ميدان 30 يونيو، نسبة إلى الأحداث التي شهدها الميدان خلال الثورة، حيث كان هذا الميدان هو ميدان الثورة في جمهورية زفتي، مؤكدًا أنه عايَش الأحداث التي مرت بها البلاد قبل ثورة 30 يونيو من انتشار للفوضى والبلطجة وغياب للأمن والاستقرار، حتى جاءت 30 يونيو، بقيادة شعبية للرئيس السيسي الذي حمل رقبته على يديه وانحاز للشعب المصري ومطالبه، وأنقذ الوطن من بين براثن جماعة إرهابية.

ويعد ميدان مجلس المدينة وسط زفتي الذي تم تغيير اسمه إلى ميدان 30 يونيو، واحدًا من أشهر الميادين التاريخية في بالمدينة التاريخية، حيث شهد انطلاق ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

فيما أوضح عبد العزيز شعلان، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بالغربية، أن الاحتفالية ستكون علي مستوي المحافظة وستحضرها أعداد كبيرة من المواطنين وقيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية، وتم التنسيق بين جميع قيادات الأحزاب ليحتفل الجميع، وسيتم خلالها عرض فقرات احتفالية أخرى منها أغاني وطنية وعروض فنية.

أضاف شعلان أن الثورة كانت بمثابة انتفاضة من الشعب ضد ما كانت ترتكبه جماعة الإخوان من أفعال عدوانية ضد الوطن والشعب، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان بمثابة كالفارس حاملًا طموح هذا الشعب لينتشل الوطن من مخاطر الإرهاب والخيانة.

وقال الدكتور محمد الحفناوي، أمين حزب الشعب الجمهوري سابقًا بمدينة زفتي، إنه شارك في ثورة 30 يونيو من خلال المظاهرات المؤيدة لتفويض الرئيس السيسي للدفاع عن الوطن وحمايته من المخاطر، مؤكدًا أنه لولا السيسي لكنا الآن نعيش في فوضى وظلم، مشيرًا إلى أن الرئيس أنقذ الوطن من الضياع وأنقذه من خطر محدق بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

مواطنو الغربية يستعدون لإنطلاق فاعليات الإحتفال بذكري 30 يونيه أحتفالية كبري الاحتفال بذكرى الذكرى العاشرة الجماعة الإرهابية الأمن والاستقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أ السيسي أمين حزب مستقبل وطن المدينة التاريخية ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

حسن الخاتمة.. وفاة مهندس ومسنة من البحيرة أثناء أداء مناسك الحج

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة عصابة سرقة الشقق بالشروق

العثور على جثة شخص داخل منزله فى الشرقية

حكايتى مع 30 يونيو

10سنوات ثورة.. المحافظات ترفع الأعلام: «نحتفل باستعادة وطن من جماعة إرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟