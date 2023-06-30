مواطنو الغربية يستعدون لانطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى 30 يونيو

يستعد مواطنو مدن الغربية لاستقبال الاحتفالية الشعبية التي تنظمها عدة أحزاب بالمحافظة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو في عدة ميادين من ميادين الثورة التي شهدت خروج المواطنين ومطالبتهم للرئيس السيسي بتولي زمام الأمور وحمايتهم من الجماعة الإرهابية.

وقال أحمد خير الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة زفتي، إن الحزب سينظم احتفالية كبرى في ميدان 30 يونيو مجلس المدينة سابقًأ الذي تم تغيير اسمه من ميدان "مجلس المدينة" إلى ميدان 30 يونيو، نسبة إلى الأحداث التي شهدها الميدان خلال الثورة، حيث كان هذا الميدان هو ميدان الثورة في جمهورية زفتي، مؤكدًا أنه عايَش الأحداث التي مرت بها البلاد قبل ثورة 30 يونيو من انتشار للفوضى والبلطجة وغياب للأمن والاستقرار، حتى جاءت 30 يونيو، بقيادة شعبية للرئيس السيسي الذي حمل رقبته على يديه وانحاز للشعب المصري ومطالبه، وأنقذ الوطن من بين براثن جماعة إرهابية.

ويعد ميدان مجلس المدينة وسط زفتي الذي تم تغيير اسمه إلى ميدان 30 يونيو، واحدًا من أشهر الميادين التاريخية في بالمدينة التاريخية، حيث شهد انطلاق ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

فيما أوضح عبد العزيز شعلان، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بالغربية، أن الاحتفالية ستكون علي مستوي المحافظة وستحضرها أعداد كبيرة من المواطنين وقيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية، وتم التنسيق بين جميع قيادات الأحزاب ليحتفل الجميع، وسيتم خلالها عرض فقرات احتفالية أخرى منها أغاني وطنية وعروض فنية.

أضاف شعلان أن الثورة كانت بمثابة انتفاضة من الشعب ضد ما كانت ترتكبه جماعة الإخوان من أفعال عدوانية ضد الوطن والشعب، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان بمثابة كالفارس حاملًا طموح هذا الشعب لينتشل الوطن من مخاطر الإرهاب والخيانة.

وقال الدكتور محمد الحفناوي، أمين حزب الشعب الجمهوري سابقًا بمدينة زفتي، إنه شارك في ثورة 30 يونيو من خلال المظاهرات المؤيدة لتفويض الرئيس السيسي للدفاع عن الوطن وحمايته من المخاطر، مؤكدًا أنه لولا السيسي لكنا الآن نعيش في فوضى وظلم، مشيرًا إلى أن الرئيس أنقذ الوطن من الضياع وأنقذه من خطر محدق بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.