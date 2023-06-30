من الأدب إلى التلفزيون.. روايات تحولت إلى مسلسلات في دراما "المتحدة"

فى رمضان الماضى؛ حوّلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية روايتين لدراما تلفزيونية وهما عملان مختلفان تماماً: الأول «مذكرات زوج» للكاتب الساخر أحمد بهجت، وهو مسلسل اجتماعى كوميدى من 15 حلقة بطولة الفنان طارق لطفى وإخراج تامر نادى، و«سره الباتع» للكاتب يوسف إدريس، تم تحويلها لمسلسل 30 حلقة من إخراج خالد يوسف وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين.

«المتحدة» لديها استراتيجية عمل طموحة تستهدف تمثيل الأعمال الأدبية في الدراما التليفزيونية التي تقدمها الى المصريين سواء في موسم شهر رمضان أو خارج هذا الموسم طوال العام؛ وهو ما قدمته الشركة طوال السنوات الماضية؛ وهو ما يؤكد عليه طوال الوقت رئيس المحتوي الدرامي بالشركة الكاتب الصحفي الكبير يسرى الفخراني وهو ما نستعرضه في هذا التقرير:

مذكرات زوج عن الكاتب الساخر أحمد بهجت

عرض مسلسل يحمل عنوان "مذكرات زوج"، في رمضان الماضي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الساخر أحمد بهجت بالعنوان ذاته.

المسلسل عالجه دراميًا محمد سليمان عبدالمالك، ومن بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوى ورنا رئيس ونور النبوى وإخراج تامر نادى.

يتناول بهجت في كتابه قصة زوج في إطار ساخر وفيه يقول: عندما يكتب الإنسان مذكراته فهذا يعنى أن هناك شيئًا هامًا يريد من الآخرين معرفته، وأنا لا أصدق هذا الإحساس بالأهمية. لم يخامرني هذا الإحساس في البيت أو في العمل، فأنا رجل متزوج في البيت، ولى أكثر من رئيس في العمل، وأنا لا أشكو سوى البلادة والوحدة، ولقد قررت اليوم أن أكتب مذكراتي.

سره الباتع عن د. يوسف إدريس

شهد الموسم الرمضاني الماضىي أيضًا عرض مسلسل "سره الباتع" المأخوذ عن قصة ليوسف إدريس تحمل العنوان ذاته، وتقع ضمن مجموعته القصصية "حادثة شرف".

تدور أحداث المسلسل، بين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798.

‎قدم خالد يوسف المعالجة الدرامية والإخراج، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للانتاج الفني، ويشارك في بطولته قرابة 60 ممثلًا وممثلة ومنهم أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، وعمروعبدالجليل، وهالة صدقي.

الصفارة عن قصة راي برادبري

أما المسلسل الثالث الذي ارتكز على عمل أدبي، فهو مسلسل الصفارة، والذي قام ببطولته أحمد أمين وعرض في شهر رمضان الماضي.

يدور المسلسل المكون من 15 حلقة في إطار كوميدي اجتماعي إذ يقدم أحمد أمين دور مرشد سياحي يسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ويدخل فى مغامرات كوميدية.

واعتمدت فكرة المسلسل على قصة قصيرة للكاتب راي برادبري تحمل عنوان Sound Of Thunder وفيها ذكر "تأثير الفراشة" لأول مرة.

"كفاح طيبة" عن أديب نوبل

فى الأعوام الماضية أعلنت شركتي سينرجي وأروما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انتهائها من وضع الخطوط الرئيسية لمسلسل "الملك" من بطولة النجم عمرو يوسف الذي سيقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

مسلسل "كفاح طيبة" عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظن التي نُشرت للمرة الأولى سنة 1944 وهى الثالثة بين رواياته التاريخية في سلسلة الثلاثية التاريخية بعد عبث الأقدار (1939) ورادوبيس (1943)، وتصور كفاح شعب مصر في سبيل استرداد حريته وطرد الغزاة الهكسوس من بلادهم، في إسقاط تاريخي للأحداث على كفاح الشعب المصري في أوائل القرن العشرين للتحرر من الاحتلال البريطاني وتحقيق استقلاله «...أردت بذلك أن أقول أنه مثلما نجح الشعب المصري في تحقيق استقلاله في العصور الغابرة، فإنه سينجح أيضا في العصر الحديث».

يمزج نجيب محفوظ في روايته قصة كفاح أهل طيبة بقصة حب الملك أحمس، فالبطل أحمس رغم حصوله على النصر، لم تغب عن ذهنه صورة تلك الأميرة القادمة من الصحراء (ابنة عدوه الهكسوسي)، والتي ظلت ملامحها محفورة في قلبه كأول يوم رآها فيه على ظهر السفينة الفرعونية. ومع ذلك يضحي بعاطفته في سبيل طيبة.

ووفقاً لـمحمد سلماوي، فقد أجرت جريدة إل موندو الإسبانية دراسة نهاية عام 1999، اختارت فيها كفاح طيبة كواحدة من أهم الروايات التي صُدرت في الآداب العالمية في القرن العشرين.