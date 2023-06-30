"تخلصنا من أهل الشر".. الشعب المصري يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

يحتفل الشعب المصري اليوم في ثالث أيام عيد الاضحى المبارك لعام 2023 بثورة 30 يونيو التي كانت بمثابة إنتفاضه قوية من الشعب الصغير قبل الكبير للإطاحة بنظام جماعة الإخوان الإرهابية.

لم يصمد نظام المخلوع محمد مرسي وأتباعه طويلاً أمام قوة الشعب المصري الذي أدرك خطورة هذا النظام الذي عمل على نشر الفساد والأخبار الكاذبة والمفبركة للسيطرة على البلاد، ليتولى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر التي كانت مطمعًا لجماعة الإخوان الإرهابية، ولكن وقف الشعب بجانب الرئيس لكشف مخطط الجماعة وتعود مصر من جديد بعد أن تم تأمينها من خطر الجماعة، لتقف مصر من جديد وتحقق إنجازات لم يستطع نظام الإخوان الإرهابيين فعلها خلال سنة واحدة، ليكشف الشعب الستار بانتصاره على هذا النظام الفاسد الذي كان يعمل على دمار البلاد وتخريبها.

وإليكم نبذة من احتفاليات المصريين اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.

ردود فعل الشعب المصري على السوشيال ميديا

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا قائلا:"الحمد لله والشكر لله علي نعمه التي لا تعد ولا تحصى وعلي تخلصنا من أهل الشر بعد أن كنا علي شفا حفرة من النار فانقذنا منها ومن الدخول في نفق مظلم ليس له نهايه وإرساله لنا الرئيس السيسي الله يكرمه واللي لو ماعملش حاجه خالص غير إنه حمي البلد ورجعها لنا بعد سرقتها يبقي كتر ألف خيره".

وعلق آخر قائلاً: "جعلك الله كغيث إذا أقبل استبشر به الناس وإذا حط نفعهم وإن رحل ظل أثره لهم وبارك لك في مالك وأهلك وذويك وجعل لك بين كل جمعة وجمعة أجر العامل وثواب العابد وجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣".

وعلق آخر: “لم يكن فرد أمن على الحدود.. بل كان وحشا كاسرا فاق كل الأسود ‏الدفاع عن الوطن ليس مرهون بالعده.. لكنه عقيده الرجال بنفوسهم”.